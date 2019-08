A diabetológia ideiglenesen átköltözött a kórházba – akadálymentesítés, új lift

Az utóbbi években megszokhattuk, hogy a dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház egyre fejlődik, egyre jobban alakul át a modern kor elvárásainak megfelelően. Most a járóbetegek ellátását szolgáló rendelőintézet van „soron”.

Dr. Mészáros Lajos főigazgató lapunk kérdésére elmondta, a rendelőintézetet most háromszázmillió forint, pályázaton elnyert összegből újítják fel. Szent Pantaleon Kórház Rendelőintézet mintegy 285 millió forint európai uniós támogatást nyert az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program kiírására beadott pályázatával. A fejlesztés során az intézmény járóbeteg-szakellátó szolgáltatásainak fejlesztése valósul meg. Az összeget műszerbeszerzésre, illetve épület és a lift felújítására költik. A műszerbeszerzések közül a főigazgató kiemelte a szemészeti műszereket, a gégészeti mikroszkópos készüléket, kéziműszereket és az endoszkópos optikákat.

– Komoly változások lesznek: a diabetológiai gondozó bővül, és egy tornatermet is kialakítunk. Sajnos a diabétesz népbetegség lett, ezért egy oktatótermet is létrehozunk, ahol képzéssel segíthetjük a cukorbetegséggel küzdőket. Az épületet szinte egészében akadálymentesítjük, az összes mosdóhelyiség megújul. A csaknem ötvenéves liftrendszert kicseréljük. Erre már nagyon megérett a helyzet, hiszen annyira elavult volt a rendszer, hogy a liftek működéséhez a hatósági engedélyek megszerzése is gondot okozott. A legnagyobb változás a korszerűsítés mellett az lesz, hogy eddig volt két szint, ahol a lift nem állt meg, most már ez sem okoz majd gondot. Persze az átalakítás nem lesz zavartalan, kellemetlenségekkel járhatnak a betegek számára, de próbálunk mindent optimálisan megoldani. A felújítás idejére a diabetológia átköltözött a kórházba. A legnagyobb gondot az okozhatja, hogy a liftet – reményeink szerint legfeljebb két hétig – nem használhatják a betegek, de munkatársaink segítenek a nehezen közlekedő betegeinknek, illetve a mozgáskorlátozott betegeket a kórházi épületben látjuk majd el – tudtuk meg Mészáros Lajostól.

A most zajló fejlesztések az év végéig befejeződnek, de a kórház, illetve a rendelőintézet itt „nem áll meg”. Még az idén elindul és be is fejeződik a családbarát szülészet létrehozása. A közbeszerzési eljárásnál tartanak, vagyis hamarosan kezdődik az újabb beruházás.

Mészáros Lajos örömmel közölte, hogy még két pályázaton nyertek, ebből a kórházat betápláló elektromos és vízvezeték-rendszereket tudják majd megújítani. Erre is nagy szükség van, hiszen a kórház átadása óta ezeken a területeken érdemi változást nem végeztek.

A lényeg: egyre fejlődik a Szent Pantaleon Kórház, ami remek hír, hiszen nemcsak a dunaújvárosiakat, hanem a környékbeli településeken élőket is ez az intézmény látja el.