Rakott krumpli úgy, ahogy mi szeretjük

A rakott krumpli az egyik legismertebb hazai egytálétel, mely burgonya, kolbász, tojás, tejföl és esetlegesen szalonna felhasználásával készül. Első hazai említése Czifray István Magyar nemzeti szakácskönyvének 1840-es kiadásában történt. Elkészítése a Wikipédia szerint: A főtt burgonyát felszeletelik, majd kivajazott vagy kizsírozott tűzálló tálban szeletekre vágott főtt tojással, füstölt kolbásszal és tejföllel rétegezik úgy, hogy a legalsó és a legfelső réteg is burgonya legyen, erre pedig a maradék tejföl kerül. A rétegek közé vajat is lehet tenni. A tetejére szalonnapörc kerülhet. Besamelmártással is lehet készíteni, sütőben sütik, olvasható a boon.hu-n.

Változatosan

Mint minden egyszerű ételnek, a rakott krumplinak is kialakultak speciális változatai az ország és a konyhai szokások változása szerint.

A számos típus közül a mindmegette.hu ajánlatából a tejszínes rakott krumpli receptjét ajánljuk, és a némiképp egyéni vonalat képviselő krémes spenótos rakott burgonyát.

Tejszínes rakott krumpli

Hozzávalói: 1 kg burgonya, 1 gerezd fokhagyma, 20 dkg bacon, vaj (a formához), 10 dkg sajt, só, bors, őrölt szerecsendió.

Elkészítése:

A meghámozott burgonyát félpuhára főzzük sós vízben. Ezután leszűrjük és lecsepegtetjük. A tejszínt megmelegítjük, hozzáadjuk a megtisztított, átnyomott fokhagymát, és egy kevés sóval, borssal, valamint 1-2 csipet őrölt szerecsendióval ízesítjük. További néhány percig melegítjük a keveréket. Száraz serpenyőben ropogósra sütjük a felcsíkozott bacont, azután összeforgatjuk a felkarikázott burgonyával és a fokhagymás tejszínnel. Megsózzuk, megborsozzuk a keveréket, majd egy kivajazott tűzálló tálba simítjuk, megszórjuk a lereszelt sajttal, és a 180 fokos sütőben 45 percig sütjük.

Spenótos rakott burgonya

Hozzávalói:

4 db burgonya, 2,5 dl tej, 2,5 dl főzőtejszín, 3 teáskanál fokhagymapor,

1 db babérlevél, 3 dkg vaj, 2 gerezd fokhagyma, 8 szelet sajt, 8 dkg spenót,

2 teáskanál oregánó.

Elkészítése:

A burgonyát meghámozzuk, és vékony szeletekre vágjuk. A tejet és a tejszínt egy kis méretű lábasban, alacsony hőmérsékleten összemelegítjük. Hozzáadjuk a sót és borsot, a szerecsendiót, a fokhagymaport és a babérlevelet. Óvatosan felfőzzük, de nem forraljuk. Ezután kiszedjük a babérlevelet. Egy közepes (20×26 cm) méretű sütőedényt kivajazunk, és beleszórjuk a reszelt fokhagymát. Ezután egy rétegnyi krumpliszeletet a tál aljára teszünk. A burgonyára sajtszeleteket teszünk egy rétegben, és megszórjuk oregánóval. A spenótleveleket a sajtra terítjük, végül befedjük egy réteg burgonyával. Ráöntjük a tejet, és egy kanállal óvatosan lenyomkodjuk a burgonyaszeleteket, hogy a tej jól ellepje. Ráreszeljük a sajtot, és megszórjuk egy kevés oregánóval. 180 fokra előmelegített sütőben 60–75 percig aranybarnára sütjük.

(A borítóképen: Végy egy kiló krumplit… és készülhet a finomság)