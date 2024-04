Már hagyományosnak mondható, hogy a Dunaújvárosi Sándor Frigyes Alapfokú Művészeti Iskola névadójának tiszteletére rendezett Sándor Frigyes Hét záró eseménye a Sándor Frigyes-díj átadása és az ehhze kapcsolódó tanári koncert. A megjelenteket Moravecz Attila, az alapítvány elnöke köszöntötte, majd egyenként átadta a Kosztolányi György képzőművész által tervezett plaketteket az arra érdemeseknek. Az idei díjazottak a következők:

Szigethy Adrienn, a Kodály módszer elkötelezett híve, a Dunaújvárosi Móricz Zsigmond Általános Iskola igazgatója, a városi óvónőkből szervezett kórus vezetője

"Szigethy Adrienn tősgyökeres móriczos. Gyermekéveiben is a Dunaújvárosi Móricz Zsigmond Általános Iskola tanulója volt. A tanítóképző elvégzése mellett ének-zene szakkollégiumi végzettséget is szerzett, majd visszakerült pedagógusként a Móriczba. Mesterpedagógus és egyetemi szintű ének-zene tanár. A Fiúkórus 1996 óta működik a vezetésével. Számtalan elismerés jelzi ezt a tevékenységét. Az iskolai rendezvények mellett, Dunaújváros kulturális összejövetelein is vállal kórusával és tanítványaival fellépéseket. A 2001/2002-es tanévre az első osztályosok számára olyan tankönyvet állított össze, amelyet sikeresen használnak azóta is kollégái. 2018 óta a városi óvónőkből álló kórust is ő vezeti. A 2022/’23-as tanévben a Dunaújvárosi Móricz Zsigmond Általános Iskola igazgatóhelyettesi feladatait látta el. 2023 szeptembere óta pedig ő a Dunaújvárosi Móricz Zsigmond Általános Iskola igazgatója.

A Dunaújvárosi Móricz Zsigmond Általános Iskola Települési Értéktárba kerülése az ő kitartó, következetes munkájának is a gyümölcse. Szolfézst tanított a Dunaújvárosi Sándor Frigyes Zeneiskolában, illetve tanít 4 éve a Wesley-DaCapo Alapfokú Művészeti Iskolában. Lelkesedése magával ragadó. Sokat tesz a közösségért, az iskoláért, igazgatóként, kollégaként és kórusvezetőként is. Kreatív, az új ötletekből kifogyhatatlan pedagógus. Felkészültsége naprakész. A továbbképzéseken tapasztalt, hallott új ötleteket rögtön beépíti a munkájába. Segítőkészsége abban is megnyilvánul, hogy egy online oldalt hozott létre, ahol zenei ötleteit megosztja, ezzel is segítséget nyújtva az ének-zenét oktató kollégáknak. Módszertani tudása és szakértelme kimagasló és mindezt ötvözi a modern eszközök használatával. Figyelme mindenre kiterjed. Munkája aprólékos és gyerekbarát. Szakmai munkájában igényes, a tantestület elé is magas mércét állít. A 2023/’24-es tanévben ő a főszervezője azoknak a programoknak, koncerteknek amelyekkel a Móricz Iskola 70 éves fennállását ünnepeli az iskola."



Tótin Katalin, a Dunaújvárosi Sándor Frigyes Alapfokú Művészeti Iskola billentyűs tanszakának zongoratanára, a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza korrepetitora, előadóművész

"Tótin Katalin Ungváron született. Zongoraművész, -tanári diplomát a Harkovi Művészeti Egyetem zongora tanszékén szerzett 2001-ben. Még ebben az évben családjával Dunaújvárosba költözött, akkor a Wesley-DaCapo Művészeti Iskolában helyezkedett el, mint zongoratanár, korrepetitor. 2007-től a Dunaújvárosi Sándor Frigyes AMI billentyűs tanszakának zongoratanára. Már 6 éves korában tudta, hogy egyszer zongoratanár lesz, és a mai napig, immár 28 éves pedagógusi tapasztalata után is azt vallja, hogy ez helyes gondolat volt, ez az igazán neki való hivatás. Legjobban azt szereti a munkájában, hogy nagyon sokrétű: különböző korosztályú és képességű gyerekeket tanít, akik egyéniségüknek köszönhetően valami újat hoznak az osztályába, mindennapjaiba. Mindegyikük más-más természetű, ezzel folyamatosan új pedagógiai módszerek megtalálására sarkallják, s ő ennek mindig nagy lelkesedéssel vág neki, s keresi meg az aktuálisan legjobb módszert. Meggyőződése, hogy a hangszeres játék elsajátítása jellemformáló, fegyelemre és önállóságra nevelő szerepe mellett lélekgyógyító hatású, és örömforrásként jelen van a mindennapi életükben. A hosszú távú közös zenetanulás során, ami nem ritkán 10-12 év, elengedhetetlen a szoros és jó személyes kapcsolat. Ezért sokszor

Növendékmegtartó képességi kiemelkedő, sok növendéke előképzős kisiskolásként érkezik és egyetemistaként hagyja el az osztályát. A munkája másik szegmense a korrepetitori és előadóművészi tevékenysége, amely folyamatos szakmai megújulását és fejlődését biztosítja. Hitvallása, hogy személyes példával, a zene iránti elhivatottságával tudja leginkább motiválni a növendékeit, megszerettetni velük a zenetanulás minden egyes lépcsőfokát. Tótin Katalin élen jár iskolánkban a tehetséggondozás területén. Kiemelkedően tehetséges diákja jelenleg Bartalos Ádám Norbert, akivel közös erővel készültek a fiatalember középfokú felvételijére. Ádám zenei pályára készül, Budapestre, a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola és Gimnáziumba, ahová mára már eredményes felvételin vannak túl. Ádám, a tanárnő kiemelkedő felkészítő munkájának is köszönhetően, 2024 márciusában telt házas önálló koncertet adott a Bartók Színházban és a Zeneiskola kamaratermében.

A tanárnő igen sikeres a versenyfelkészítés területén is. Diákjai sorra hoznak el arany minősítéseket, különdíjakat, kiemelt különdíjakat a legkülönfélébb zongora megmérettetésekről. A zene iránti rajongása az élet más területén is megmutatkozik, hiszen évek óta együtt dolgozik a Bartók kamaraszínházzal, mint korrepetitor."

A gyermekkategória díjazottja Bartalos Ádám Norbert

"Bartalos Ádám Norbert, 2009. május 22-én született Dunaújvárosban. Itt, Dunaújvárosban nőtt fel és lakik szüleivel és a húgával együtt. Komolyzenét már egészen apró gyermekkorában is szívesen hallgatott, de zenével komolyan nem foglalkozott senki a családban. 2019 év elején a szülei beíratták a Dunaújvárosi Sándor Frigyes Zeneiskolába, ahol a zongorát választotta hangszerének és Tótin Katalin tanárnő tanítványa lett. Pár hét után szüleitől kapott egy pianínót, amin akkor is és most is nagyon szeret játszani.

A zenei képzésen kívül mást elképzelni sem tud, és nagyon hálás a szüleinek, családjának, tanárainak, hogy támogatják ezen az úton. 2022-ben a zeneiskola kamaratermében hallhatta a közönség Ádámot először, első szóló zongoraestjén. Ez volt az első koncert, amire csak miatta, közel 100-an gyűltek össze. Az elmúlt évben részt vett a zeneiskolánk jazz koncertjein, mint billentyűs, illetve egy hatkezes darabot is játszhatott Tótin Katalin tanárnőjével és egy osztálytársával a lengyelországi Zakopanéban. A tavalyi évben részt vett az XIII. Országos Kodály Zoltán Szolfézs- és Népdaléneklési versenyen, ahol a debreceni döntőbe jutott. Szintén tavaly indult a Székesfehérváron megrendezett VI. Alapfokú Szanyi Irma Zongoraversenyen, ahol kiemelt arany minősítésben részesült. Ezen a versenyen, mely élete első versenye volt, Ádámnak ítélte a zsűri az összes versenyző közül a verseny fődíját. A Szekszárdi I. Regionális Zongoraversenyen Kiemelt Arany minősítést és különdíjat szerzett produkciójával.

Március 19-én megtartotta első önálló koncertjét, a Bartók Színházban, közel 400 néző, hallgató előtt, majd egy hétre rá itt a kamarateremben is teltház fogadta az ismételt koncerten. A jövő tanévben Ádám a Budapesti Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola és Gimnázium tanulójaként folytja pályafutását, amire a sikeres felvételi vizsga teszi őt jogosulttá."

A támogatói díjat az idei évben Bartalos Kinga és Bartalos Norbert kapták

"Bartalos Kinga és Bartalos Norbert már fiuk zeneiskolába érkezése előtt is kötődött az iskolához, hiszen Norbert basszusgitárosként kezdte náluk pályafutását. A zenei vonzás olyan jól sikerült, hogy nem volt kérdés Ádám hozzánk hozatala. Ha egy ember életútja olyan magasságokba emelkedik, ahol lehetősége van segíteni, tenni nemes ügyekért, s ezt meg is teszi, az mindenképpen elismerésre ad okot. Márpedig Kinga és Norbi

Ennek formájáról egészen határozott elképzelésük van, s teszik ezt széles körben. Kiemelt fontosságúnak tartják, hogy a kultúra területén létrejövő új kezdeményezéseket támogassák, iskolánk fejlesztési elképzelései mellé álljanak. Hatalmas lökést jelentett a néhány évvel ezelőtti harmonika vásárláshoz nyújtott támogatói segítség. Nekik köszönhetjük a kamaraterem jelentős megújulását a klimatizálás, árnyékolás és az új drapériák terén. Mindeközben, a közjó érdekében végzett önzetlen szolgálatuk mellett Ádám zenei pálya felé vezető útját ugyan olyan mély odaadással támogatták, támogatják minden formában, az idejüket és az anyagi forrásokat nem sajnálva, kímélve. Kingát és Norbit a művészeti tevékenységek kiemelt támogatása alapján tartjuk érdemesnek a Sándor Frigyes-díjra."