Vendégeik is érkeztek erre az alkalomra, a Martonvásári Alapfokú Művészeti Iskola diákjai erősítették az első két zeneszámban a vonószenekart, legfőképpen csellistákkal. Ők, így együtt két produkcióval készültek: Csuka Tímea: Greensleeves and Bacca Pipes Jig és Crewe és B. Gaudio: Can’t take my eyes off you című darabjaival. A Harmonika zenekar Juhos Melinda vezetésével három darabot adott elő, mégpedig G. Malgoni: Guarda che Luna, A. Piazzolla: Libertango és Resavka: Szerb kóló című szerzeményeit. A Kele András, Böröczki Barnabás klarinét duó Mathias Petzold: Keep on Moving és A macska mosolyog című darabbal készült. Melléjük társult a következő zeneszámok erejéig Kiss Olivér, Zsömbör Bálint és Révész Péter, hogy együtt játsszák el Dave Brubeck: Take Five és John Williams: Cantina Band című szerzeményét. A koncert záróformációja a Small Jam Band volt Balogh Zoltán András irányítása alatt, akik olyan darabokkal készültek, mint Jozef Zavinul: Mercy, mercy, mercy, John Coltrane: Africa, Joe Henderson: Mamacita, vagy Joe Henderson: Recorda Me.