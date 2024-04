Az idei évben Franciaország ad otthont az említett eseménynek, így már az ajtóban két bájos hölgy várta bonbonnal az érkezőket és a pezsgős köszöntést követően foglalták el helyüket a vendégek. A zsúfolásig megtelt étteremben olyan díszvendégek tisztelték meg a rendezvényt, mint dr. Mészáros Lajos országgyűlési képviselő, Szabó Zsolt alpolgármester, dr. Csikós Árpád képviselőjelölt és Mátyás Gábor a DKSE elnöke.

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő / Dunaújvárosi Hírlap

A sor azonban itt még nem teljes, hisz számos neves sportoló és edző is eljött, hogy jelenlétével is támogassa az intézmény célkitűzését, amelyet Gálosfai Tímea igazgató megnyitó köszöntőjében fogalmazott meg: a tornaterem és az udvari infrastruktúra fejlesztése a cél, hogy még nagyobb hatékonysággal tehessenek meg mindent a gyermekek fejlődéséért. Ezt támogatta dr. Mészáros Lajos is gondolataival és Szabó Zsolt is örömét fejezte ki, hogy ismételten jelen lehet a Vasváris Jótékonysági Sportbálon.

Dr. Mészáros Lajos, térségünk országgyűlési képviselője

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő / Dunaújvárosi Hírlap

A bevezető részt követően Tóth Géza kurtóriumi elnök interjút készített Mihók Attilával a vízilabdázók terveiről, Tombor Istvánnal a tornászok reményeiről, Czifra Bettina Lilivel a felkészülés folyamatáról és Molnár Gergővel a kajakosok és Hajdu Jonatán esélyiről. A további ráhangolódásban a Sándor Frigyes Zeneiskola két művésztanára - Tótin Katalin és Juhos Melinda- volt a bálozók segítségére, akik csodálatos francia sanzonokkal varázsolták a helyszínre Párizs hangulatát.

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő / Dunaújvárosi Hírlap

Ez azonban még nem volt az est tetőpontja. A vacsorát követően a tanárok meglepetés produkciója hozták el az igazi áttörést, akik francia slágerekre ropták a táncot és váltottak ki nagy elismerést a jelenlévőkből. A hangulat innentől már kódolva volt. Folyamatosan zsúfolásig tele volt a táncparkett, zajlott a fényképezkedés a kialakított Párizst idéző illusztráció előtt, párok vásárolhattak gyűrűket az érzelmek kifejezésére és még egy kis szellemi rejtvény is várta a vállalkozókat.

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő / Dunaújvárosi Hírlap

Természetesen a tombola sem maradhatott el, amelyet számos támogató segített megvalósítani. Remekül sikerült, nagyszerű este volt, amely bizonyította, hogy egy nemes cél mögé nagyon sokan felsorakoznak.