Balogh Amanda, az Amanda Menyasszonyi Ruhaszalon tulajdonosa Barbie babáknak - is - varr ruhákat. Öltöztethető, használható, de mégis szuper csinosat, amelyekben minden kislány igazi hercegnővé tudja varázsolni a babáját.

A királylányos és a hercegnői lét, mióta a lányok, lányok, és mesék pedig vannak, hozzátartozik a leánygyermek játékai közé. ( Van, hogy még fiúk is ezt kérnek. ) Akinek nem volt ilyen babája, az lapokat rajzolt tele velük. Ahogy ezt felemlegetem, Balogh Amanda is bólintott rá, sőt mosolyogva mesélte, hogy ez nála nem múlott el, hiszen azért is választotta szakmájául, hogy a menyasszonyi ruhákkal foglalkozzon.

Miért is babaruha? – szegezem a menyasszonyi és alkalmi ruhákkal foglalkozó vállalkozónak a kérdést.

– Mikor a Covid volt, akkor jutott eszünkbe kolléganőkkel, hogy varrjunk babáknak ruhát. Első ötletünk az volt, hogy majd a menyasszonyi ruha maradékából készítjük el ezeket, de rájöttünk, hogy ami egy 160-170 cm-es hölgyön jól mutat, az az anyag egy babán sehogy sem áll. Így a Barbieknak külön vásároljuk az anyagot.

Miért a Barbie?

– Mert lehet csinosan öltöztetni. És mi játékhoz való, azaz öltöztethető, mosható, azaz használható ruhákat készítünk.

Azért lehet is babaruhát vásárolni…

– Persze, de ezek a ruhák nem ragasztottak, nem hétköznapiak, hanem csini babaruhák, amelynek minden elemét ugyanolyan gondossággal készítjük el, mintha a gazdájának varrnánk báli vagy menyegzői ruhát. Ugyanakkor már néhány ezer forinttól megvehetőek. Most készülünk a Sugárút fesztiválra, arra retro-ruhákba fogjuk bújtatni a babáinkat.

A kirakatban ott a felirat, hogy a babák nem eladók…

– Igen, ezek a mi manökenjeink. Saját illetve ismerősök volt babáira készítjük a ruhákat, s csak a ruhák vásárolhatók meg. Bár nagyon érdekes, mert megállapítottuk, hogy az első amerikai Barbie-k szélesebb vállal, nagyobb cicikkel készültek, s másfajta anyagból is vannak, míg a maiak pedig laposabbak, keskenyebb háttal és csípővel, hiszen az aktuális nőideált igyekeznek megtestesíteni.

Valóban az első felnőtt hölgyes baba már elmúlt hatvan éves. A teremtőjének egy amerikai üzletasszonyt, Ruth Handlert (1916–2002) tartják, akit egy német baba, a Bild Lilli ihletett meg. Barbie több mint 60 éven keresztül volt a játékpiac fontos része, több vita és per témája, ami során több alkalommal parodizálták a baba köré épített fiktív életmódot. Egyébként a baba a kor- és az elvárásoknak megfelelően változott. A nőiességet, és a női ideált és szerepeket igyekszik koronként és társadalmanként megformálni. Van – a többi között - asztronauta, orvos, szoftverfejlesztő, Nascar-versenyző, színes bőrű, távol-keleti, terhes és széles csípőjű Barbie is már. És már, ahogy az elkészült ruhákat nézzük, csini Barbie is lehet Balogh Amanda jóvoltából.