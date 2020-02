Kamarai bál: tizedszer is siker

Tíz éve rendezte meg először a vállalkozók bálját a városi kamara, amelynek legfontosabb szerepe a térség vállalkozói között az összetartozás érzésének erősítése egy kötetlen, ugyanakkor rangos, ünnepélyes esemény keretében.

Az eseményre látogatás mellett persze évről évre azért döntenek a bálozók, hogy ott jól érezzék magukat, és hogy ez jellemzően így is történik, azt jól jelzi, hogy már tízéves hagyományról beszélhetünk. A köszöntő beszédben Králik Gyula, a városi kamara elnöke úgy fogalmazott, az elmúlt években „remek közösség kovácsolódott össze a vállalkozók bálján”. Néhány számmal illusztrálta, miként tehető érzékletessé, különböző mennyiségekben, a tíz bál, amelyen egy falu népességének megfelelő vendég fordult meg az évek alatt. Majd hozzátette: „Szükség van ilyen alkalmakra. Önfeledt, mulattató, szórakoztató pillanatokra, ünnepekre, nevetésekre. Olyan élményekre, amelyek mosolyt csalnak az arcunkra még évek múltán is. Az előbb azt mondtam, jó időt töltöttünk együtt – és a jó idők jó emlékeket hagynak maguk után. Tíz éve bálozunk együtt, és meg­győződésem, hogy ki-ki megőrizte a jó idők jó emlékeit az elmúlt esztendőkből.”

„a jó idők jó emlékeket hagynak maguk után…”

Hagyomány az is, hogy a helyi kamara a bálon adja át az Év Dunaújvárosi Vállalkozása díjakat is, három kategóriában, így volt ez idén is.

A Fun Company partizenekar színvonalas zenéje remek hangulatot teremtett, megtöltötték a táncparkettet, és sikert aratott a Fitness Team Art Dance Academy műsora, valamint a sztárvendég, Koszi Janka előadása is.

Érdekességként megemlíthető, hogy minden fellépő dunaújvárosi vagy városi kötődésű. A Campus étterem biztosította az ételeket, az italok felszolgálását, a vendéglátás színvonala is hozzájárult ahhoz, hogy jó hangulatban telt a bál éjszakája.

Aki részt vett az eseményen – vagy nem tudott ott lenni, de kíváncsi lenne az ott történtekre –, felidézheti a kamara honlapján megtalálható képgalériával.