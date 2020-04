Az egész iskola érte imádkozott, két hét után felébredt a kómából

Kacziba Andi Dunaújvárosban született, jelenleg, Milánóban él. A koronavírus okozta helyzetről ír egy blogot, amelyet megosztunk önökkel:

Milánó 2020.04.02 – 23. nap

Reggel 7-ig nem tudtam elaludni, azon gondolkodtam, hogyan lehetne hasznosabban eltölteni a rámszakadó mindennapokat. Végül 10 után keltem, és minden porcikám fájt a fáradtságtól. Annyira ritkán hagyom el a lakást, hogy már rekedt a hangom a zárt levegőtöl. Az időjárás továbbra is szeszélyes, több napja nem tudtok rendesen szellőztetni a zuhogó eső miatt, és össze-vissza csavargatom a fütést tanácstalanul. Ismét megfogadtam hogy esténként tornázni fogok, hátha utána könnyebben elalszom.

Éjszaka egy riportot néztem, arról szólt, hogyan változik életünk a járvány által, hogyan gyorsul a digitális technológia széleskörü alkalmazása, és mennyire nélkülözhetetlenné válik napjainkban. Az okostelefonon, online iskolán, bankon, shoppingon, és az otthoni munkavégzésen túl, jelenleg az egészségügy is gyors átalakulásban van. A könyvtárak, múzeumi gyüjtemények, és kultúrális rendezvények eddig húzódó digitális archiválása mára halaszthatatlan lett, hiszen nincs lehetőségünk fizikailag felkeresni ezek helyszínét. A digitalizáció által minden szektorban megváltozik a kommunikáció módszere is. Nemcsak egy cég vagy vállakozó lehetőségei bővülhetnek az internet segítségével, a digitalizáció által új munkahelyek, új pozíciók születnek. Ezekben a napokban van időnk elgondolkozni azon is, hogyan fordíthatnánk hasznunkra ezt a változást.

A mai reggeli újsában egy 18 éves fiúról olvashattunk, aki március 16-án került légzési problémával kórházba. Még mielőtt lélegeztető gépre került, egy sms-ben megírta édesanyjának, hogy nyugodjon meg és gondoskodni fog róla, majd szinte rögtön kómába esett. Az egész iskola érte imádkozott, és tegnap, több mint két hét után, felébredt a kómából.

A kormány ma esti adatai szerint a jelenleg fertőzöttek száma összesen 83049, az elmúlt huszonnégy órában 4668 az új fertőzött. 28540-en szorulnak jelenleg kórházi kezelésre, 4053 beteget az intenzív osztályon kezelnek, és 50456-an orvos által elrendelt házi karanténban vannak. Eddig 18278-an gyógyultak, közülük ma 1431-en.

Az elhalálozottak száma 13915, közülük ma 760-en hunytak el.

Az eddig megfertőződöttek (jelenleg fertőzöttek + gyógyultak + elhunytak) száma 115242.

Az elvégzett korona vírus tesztek száma 581232.

Az elhalálozott orvosok száma 69. A fertözött egészségügyi dolgozók száma több mint 10000, közülük 20% orvos. A napokban megkezdődött az egészségügyi dolgozók szeriológiai szürése, vértesztet végeznek a szervezetükben jelenlévő antitestek kimutatására, ezáltal kiszürik azokat, akik már a vírus által nem veszélyeztetettek.

Az elmúlt huszonnégy órában a fertözések száma 4,2%-kal emelkedett. Az érték eléggé stabil, ez azt jelenti hogy a fertözöttek száma továbbra is emelkedni fog.

A gyakran emlegetett fertözési index jelenlegi értéke R1,1 (ami azt jelenti hogy jelenleg 1 beteg átlagosan 1,1 személyt fertőz meg), és ahhoz hogy bezártságunkon kicsit is változtatni tudjunk, R 0,5-0,7 közötti értéket kell produkálnunk, vagyis jóval csökkennie kellene az új fertőzöttek számának.

A holnapi nap “új fertőzöttjei” közöttünk vannak az élelmiszerboltban, gyógyszertárban, vagy velünk együtt állnak sorban a dohánybolt előtt, és maguk sem gondolják hogy betegek lehetnek.

A jelenlegi értékek alapján a kormány abban reménykedik hogy május 3-án beléphetünk a 2. fázisba, és kicsit lazíthatunk a megszorításokon. Annyit tudunk, hogy ugyanúgy maszkban fogunk járni és továbbra is be kell tartanunk az egy méteres távolságot egymás között.

