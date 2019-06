A DUDIK megérett arra, hogy Ákos is fellépjen a fesztiválon

A jövő héten szerdán kezdődő és szombatig tartó ­DUDIK fesztivál mérföldkőhöz ért, egyrészt a hazai sztárfellépő, Ákos érkezik az alsó Duna-partra, aki még soha nem játszott itt. Másrészt az eddigi legnagyobb költségvetésből gazdálkodhatnak a szervezők.

A tizenegyedik évébe ért DUDIK-ot már nem nagyon kell bemutatni sem Dunaújvárosban, sem a régióban, hiszen a térség meghatározó könnyűzenei fesztiváljává vált, ami máig megőrizte családias hangulatát, pénztárcabarát árait. Az egykoron a Dunaújvárosi Főiskola saját bulijából kinőtt esemény színvonalát folyamatosan sikerült emelni, köszönhetően annak, hogy Dunaújváros önkormányzata és Cserna Gábor polgármester is mellé állt, s jelentős erkölcsi és anyagi támogatást nyújt a mai napig. Ugyan tavaly volt a jubileumi DUDIK, de a fellépők névsorát elnézve az idei tűnik a „legütősebbnek”, hiszen 2008 óta most áll színpadra ismét nálunk Ákos, aki, valljuk be, Magyarország egyik legismertebb, legnépszerűbb sztárja, profi produkcióval.

– Szerintem is így van, bár tudjuk, ízlések és pofonok, azaz valakinek sosem tetszik a kínálat. Az biztos, ennyit még soha nem tudtunk költeni a zenekarokra, mint idén, ami szintén a tudatos építkezés következménye. Ennek köszönhetően az összköltségvetés is csúcs – kezdte a beszélgetést Arnold Miklós főszervező. Hangsúlyozta, az, hogy ilyen összegből sikerül gazdálkodni, a már említett önkormányzaton túl a régi nagy szponzorok mellett az új belépőknek is köszönhető, illetve viszontlátnak korábbi jelentős támogatót is. A szerepvállalásukban kiemelt szerepe van a ­DUDIK elkötelezett támogatójának, dr. Dorkota Lajos MEKH-elnöknek.

– Az eddigi adatok alapján örömmel mondhatom, elővételben több jegy és bérlet fogyott, mint a korábbi években. Nem meglepő módon a szombat a legkelendőbb, amikor Ákos is színpadra lép, nem elképzelhetetlen, hogy először ki kell majd tenni a megtelt táblát, ami hatezer embert jelent. Amúgy összességében is látogatócsúcsot remélünk, amibe persze az időjárás még közbeszólhat. Egyébként nekünk is alkalmassá kellett válni arra, mind szervezési, mind technikai szinten, hogy ilyen kaliberű előadó meghívható legyen, akinek nevére a szervezői világ is felkapja a fejét. Mert tudják, ha Ákos térképére felkerül egy fesztivál, akkor országos szinten is tart valahol. S ne felejtsük el, mellette ott lesznek négy nap alatt a további húzónevek is – mondta a főszervező.

Az már nem újdonság, hogy több generációt igyekeznek megszólítani a programokkal, a péntek most kifejezetten a retró jegyében telik. Ezt az Emlékek Éjszakája országos rendezvénysorozattal együttműködve hozták tető alá, akik tavaly ősszel Dunaújvárosban tartottak nagy sikerű bulit, ezért a DUDIK stábja megkereste őket, tartsanak közösen tematikus estét: – A nosztalgia sem volt ilyen erősen megjelenítve még, úgy gondoltuk, ennek is itt az ideje, ezt a korosztályt külön megszólítva, főleg a 2000-es évek elejének zenekarait, dj-it elhozva. A nagyszínpados fellépők után az arénában folytatódik a rendezvény hajnalig, aminek fő oka, hogy ott jobban lehet igazi házibuli-hangulatot varázsolni. Éppen ezért a korábbi évekhez képest a sátor mérete is jóval nagyobb lesz, hússzor negyven méteres, ahol a többi nap során a dunaújvárosi és környékbeli zenekarok a megszokottak szerint fellépési lehetőséget kapnak.

Ami az egyéb újdonságokat illeti, Arnold Miklós szavai szerint a környezettudatosság jegyében is igyekeznek „trendik” lenni, a Dunanettel együttműködve, csökkenteni a DUDIK ökológiai lábnyomát. A vendégek részére telepítenek több szelektív szigetet, a nagyobb részt jelentő, s a hulladékgyűjtő csapatok által összeszedett szemetet is ilyenformán osztályozzák. – Ezen felül próbáljuk még színesebbé és hangulatosabbá tenni a területet, sokat javítva az össz­képi megjelenésen. A művészeti vonalon is változás lesz, a már több köztéri munkával jelentkezett dunaújvárosi Joó László (Joe) és csapata, az InkSane Colors csapata az előző évi DUDIK fotókból osb lapokra készít festményeket, amelyek a látogatók előtt készülnek. Nagy hangsúlyt próbálunk fektetni a gasztronómiára is, mivel láttuk, van rá igény, ezért a hagyományos vonal mellett a kézműves termékek is megjelennek. Az illemhelyek tekintetében szintén szolgáltatási színvonalat bővítünk. Nem tudjuk kihagyni a „csillárt” sem, ami szintén már jelkép, azaz az óriási daruval belógatott reflektorokat. Ami a biztonságot illeti: büszkék vagyunk arra, az elmúlt években semmilyen kirívó eset nem történt, most is azon dolgozunk csapatommal, hogy idén is több ezer látogatónak nyújthassunk felejthetetlen élményt.