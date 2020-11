Lesz itt még feszültség! Krisztike és Curtis párja is megszólalt az új kapcsolatról

Curtis pár nappal ezelőtt hivatalossá tette kapcsolatát új kedvesével, közösségi oldalán posztolt közös képet Barnai Judit kosárlabdázóval. Szerelmükről most először nyilatkozott a rapper barátnője.

Néhány héttel ezelőtt, röviddel feleségével való szakítása után fotózták le Curtist egy profi kosárlabdázóval, Barnai Judittal. A fotó korán reggel készült, amikor a páros a rapper lakásából távozott. Akkor nem lehetett tudni, vajon egy röpke kaland vagy egy komoly kapcsolat kezdete, ami köztük van. Úgy tűnik azonban, hogy utóbbiról van szó, ugyanis Curtis és Judit is közös fotót osztottak meg közösségi oldalukon.

Ehhez a zenész csak annyit írt: Te vagy a békém!

Judit eddig nem nyilatkozott a sajtónak, most először szólalt meg az új szerelemmel kapcsolatban – írja az life.hu.

„Igen, igaz, egy párt alkotunk. Most már lassan fél éve, hogy szeretjük egymást Curtisszel!

A nyáron ismerkedtünk meg Balatonlellén, ahol egy közös barátunk mutatott be minket egymásnak. Azért nem beszéltünk erről eddig, mert a magánéletünk – úgy vélem – csak ránk tartozik, és azt meg kívánjuk tartani saját magunknak ezek után is, úgyhogy most a Blikken keresztül megkérem a sajtó képviselőit, ne keressenek ezzel kapcsolatban engem, mert többet nem szeretnék erről beszélni” – szögezte le Judit.

– Azóta is sokat vagyunk együtt, de mivel engem a klubom és a kosárlabda Győrhöz köt, ami napi szintű edzéseket és elfoglaltságot jelent, ezért inkább Curtis jön le hozzám rendszeresen„ – nyilatkozta a Blikknek Judit.

Az is kiderült, hogy a sportoló hogyan kezeli a sok, negatív kommentet, amit a közösségi oldalain kap az új kapcsolata miatt.

”Nem foglalkozom velük! El sem olvasom őket, mert nem érdekelnek!„ – közölte határozottan a győri kosárlabdázó.

A fejleményekre Curtis felesége, Krisztike nemrég Instagram-sztoriban reagált. Azt írta ki:

Engem abszolút nem érdekel, nekem ő a békém!

Majd egy hatalmas puszit nyomott Doncsi fiuk arcára – ezzel jelezve, ő most minden figyelmét gyermekére szenteli – vette észre a Bors.