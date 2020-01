Billie Eilish szinte mindent vitt a Grammyn

Beárnyékolta Kobe Bryant kosárlabdasztár halála az idei, 62. Grammy-díjkiosztó gálát, amelynek helyi idő szerint vasárnap este Los Angelesben a Staples stadion – Bryant csapatának, a Los Angeles Lakersnek otthona – adott otthont.

Bryant pár órával korábban helikopter-balesetben vesztette életét, és az amerikai zenei szakma legrangosabb díjátadójának elején emlékének szólt minden.

Összesen 84 Grammyt osztottak ki, de csupán tízet a gálán, a többit már előre odaítélték. Az év dala díjat Billie Eilish énekes kapta Bad Guy (Rosszfiú) című számért.

A további díjazottakat közül Lizzo, a rythm and blues műfaj énekesnője hármat is elnyert, köztük a legjobb városi kortárs lemezért járót (címe: Cuz I Love You – Mer’ szeretlek) és a legjobb egyéni pop előadásét.

A 18 éves Billie Eilish pop albumáért kapott Grammyt, a When We All Fall Asleep, Where Do We Go? (Mikor mind elalszunk, hol járunk?) című lemezért.

A countrymuzsika-rapper Lil Nas X Billy és Ray Cyrus country énekes nyerte a legjobb zenei videóért, az Old Town Road (Öreg városi út) címűért járó Grammyt.

A néhai Nipsey Hussle posztumusz Grammyt kapott, mint legjobb rapper.

Beyoncé kapott egy újabb Grammyt, így már 24 van neki, Lady Gaga ezúttal kettőt is átvehetett.

Borítókép: Billie Eilish a gálán