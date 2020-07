„Menjünk a kaspóba!” – exkluzív interjú Müller Cecíliával (videó)

Az ország nagymamájaként is emlegetik Müller Cecília országos tisztifőorvost, aki az elmúlt időszakban a tévéképernyőn át a mindennapjaink részévé vált.

– Szinte hiányzott már ez a kis csíptető! – igazgatta meg magán a mikrofont a Fejér Megyei Hírlap stábjával folytatott beszélgetésre készülve Müller Cecília, miközben a bűvös varázsszó is elhangzott: a kaspó.

Rendszerint ugyanis e furcsa, virágtartó alakú pulpitus mellett – amelyet az internetezők és később ők maguk, a sajtótájékoztatót tartó csapat tagjai is kaspónak neveztek –, a földön landolt a hangosítóeszköz vége. Az interjú készítői az Operatív Törzshöz kapcsolódó, az internet világa által alkotott többi mém mellett sem mehettek el szó nélkül, amelyeket az országos tisztifőorvos – ha közvetetten is, de – ugyancsak ismer.

Persze a beszélgetés során szó volt a koronavírus-járványról, miképpen arról is, pontosan mivel is foglalkozik Magyarország egyetlen országos tiszti főorvosa. Arra is fény derült, a napi tájékoztatókra saját ruhatárából öltözködött-e, vagy stáb állt-e mögötte. Ezen kívül kiderült: Müller Cecília szabadidejében szívesen kirándul, és ha teheti, minden idejét családjával tölti, legyen a helyszín az ország bármely pontja, netán az otthoni fészek, a Fejér megyei Nagyvenyim.