Zidane: nem szeretnék drámázni

A házigazdák előzetesen eltervezett taktikája remekül működött, a stabil védekezésből indított gyors ellentámadások meghozták eredményüket, és amíg a Real nem tudott a kapuba találni,

A madridiak nagy erőket mozgósítottak a hajrában az egyenlítésért, és végül a 87., majd a 93. percben szerzett gólokkal döntetlenre mentették a találkozót.

A Real így elkerülte, hogy sorozatban negyedik meccsét is elveszítse a BL-ben: az előző kiírás egyenes kieséses szakaszában a Manchester Cityvel szemben maradt alul kettős vereséggel, az előző héten, a főtáblás küzdelmek első körében pedig a Sahtar Donyecktől kapott ki otthon 3-2-re.

„Nem szeretnénk drámázni, mert úgy gondoljuk, hogy nincs erre szükség. A csapat megmutatta, hogy képes reagálni, de ahogyan máskor is, most is győzelmi céllal léptünk pályára, és semmiképpen nem vagyunk elégedettek a döntetlennel”