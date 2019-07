Volt itt minden: büntetők, bravúrok, vér és üvöltés

Hétfőn délelőtt érkezett haza Nápolyból a hazai Universiade-csapat. A magyar különítmény egyetlen aranyát a női pólócsapat szállította.

A Mihók Attila által irányított együttes két kiemelkedő játékosát, a gólgyáros Garda Krisztinát és a hálóőr Kiss Alexandrát telefonon értük el a ferihegyi landolás után. Garda Krisztina a nyári edzőtáborozás legjavát a dél-koreai vizes világbajnokságra készülő A válogatottal csinálta végig, az utolsó keretszűkítés után azonban az Universiade csapatához került.

– Természetesen bántott, hogy nem lehetek ott a vébén, de miután Bíró Attila szövetségi kapitány már meghozta a döntést, csak arra koncentráltam, hogy a lehető legjobban szerepeljünk a felsőoktatási hallgatók olimpiáján. Nem titkoltuk, végig az aranyra hajtottunk Nápolyban, és most nagyon boldogok vagyunk, hogy összejött – felelte lapunknak a torna legeredményesebb magyar játékosa, aki az olaszok elleni döntő harmadik negyedében vérző orral hagyta el a medencét.

– Alig hét másodperc volt vissza, az olasz lány lőtt, én meg csak azt vettem észre, hogy véres a víz körülöttem. Nem hinném, hogy szándékosan ütött, de végül is mindegy már. Itthon most elmegyek megröntgeneztetni az arcomat, remélem, nem találnak komolyabb problémát, és gyorsan felépülök majd. Erre lesz közel három hetem, ennyi szabadságot kaptunk, közben persze szurkolunk a lányoknak a koreai vb-n, aztán indul a felkészülés a következő idény kihívásaira.

Kiss Alexandra számos fontos védéssel segítette csapatát, kulcsszerepe volt a sorsdöntő mérkőzéseken.

– A kulcsmomentum szerintem az ausztrálok elleni negyeddöntő volt, ahol 0–3-ról fordítottunk egy komoly fizikális pólót játszó ausztrálok ellen. Az oroszok ellen jött a drámai túlóra, a büntetődobásokkal, azt már mi bírtuk jobban fejben. A hazaiak elleni döntőben fantasztikus volt háromezer ember előtt vízilabdázni és nyerni. Sikerült ellépni 8–5-re, és onnan már nem tudtak az olaszok visszajönni. Úgy vélem, azt a találkozót is sikerült végig tudatosan játszva kontrollálni. Nagyon boldogok vagyunk. Számomra az aranyérem egy polcon van a tavaly klubszinten a Dunaújvárossal nyert LEN Kupával és Szuperkupával. Sűrű volt ez az idény is, és komolyan dolgoztunk az elmúlt két hétben is, szóval most jólesik majd pár hét pihenő, hogy megemésszem a dolgokat – fogalmazott a hálóőr.