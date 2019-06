Veszprémben az utolsó leheletig harcolt a Dunaferr együttese

A rangos díjnak megfelelő színvonalat hozott az érte folyó, háromfelvonásos bronzcsata az 1. Futsal Club Veszprém és a Dunaferr DUE Dutrade futsalcsapata között. A csütörtöki, veszprémi 2–1-es bakonyi siker után az ő nyakukba kerültek a díszes medáliák. A pályára lépők a tudásuk legjavát nyújtották, megállíthatatlanul tették a dolgukat.

A szinte késve érkező „béközepes keménymagot” leszámítva, összehúzott szemű, csendesen beszélgető szurkolók töltötték meg szép lassan a veszprémi sportcsarnokot. A meccs végi ünneplés lehetőségéről nem beszéltek. A bemelegítő hazaiak meg-meg álltak, hogy alaposan szemügyre vegyék az ellenfelet, és megpróbálják megállapítani, hogy Sáhó Kristóf, Pál Patrik vagy Horváth Norbert lesz-e fő „bajkeverőjük”. Külön figyelmet kapott az őket túlságosan is jól ismerő Reveland, Németh Péter kettős is.

A veszprémi csodafegyver: Tatai, mentális doppingot kapott. A protokolláris, ünnepi kezdőrúgást a születésnapos édesapjával együtt végezték el. Az atléta külsejű apa, valószínűleg minden energiáját a fiába sugározta erre az estére. A dunaújvárosiaknál egy varázslókommandó kellett volna, hogy lábra állítsa az őszi sikercsapatból a lábadozó Feketét, Revelandot, a frissen műtött Hosszú Ádámot. A játékidő minden pillanatára elmondhatnánk, hogy erőn felül teljesített a két csapat. Az első tíz perc a hazaiaké volt, de az újvárosiak stílusos nyugalommal és pontosan hárítva állták a rohamokat. A Veszprém két ásza: Tatai és Dávid, kilenc perc után összehozták az első góljukat. A túlfűtött hangulatra jellemző módon Komárominál korán elgurult a gyógyszer, ami a kiállításához vezetett. Az újvárosiak a számukra adódó 4–3-as létszámelőnyt nem tudták kihasználni, de a játékrész utolsó pillanatában Pál Patrik pazar lövése egálba hozta az állást.

A második húsz perc heves hazai rohamokat, folyamatos támadásokat hozott, amikből ötször adtak munkát Rigónak, a Dunaferr kapusának. A csapattársai ezúttal is a precíz és nyugodt játék példaképei voltak. A kaput az elején Sáhó, a végén Németh veszélyeztette. Mindkét fél kifutotta magát, döntetlennel járt le a rendes játékidő.

A hosszabbítás tíz percének jelentős részét a vendégek támadták végig, a hazai kapust ismét a Sáhó, Németh duó lövései tesztelték. A kilencedik percben Bencsik élt a kínálkozó lehetőséggel, és belőtte a bronzérmet érő gólt. A Dunaferr, bár döntőbe illő, imponáló teljesítményt nyújtott, de két egyéni hiba miatt elveszítette a mérkőzést és vele a dobogós helyezését.

Fehér Zsolt, a Dunaferr vezetőedzője a következőket mondta a lefújást követően: – Minden tiszteletem a játékosaimé, akik az utolsó pillanatig küzdöttek ezen a mérkőzésen is, hogy dobogóra tudjanak állni! Sajnos pont a legfontosabb találkozón éreztem, rövid a padunk, volt olyan játékosom, akit a szíve-lelke vitt, a lába már kevésbé. Mégis ment az utolsó leheletéig, büszke vagyok rájuk! Nagyon hosszú szezon volt az idei, igen magas szinten volt a teljesítményünk, sok gólt rúgtunk. Akadtak hullámvölgyeink is, amikből gyorsan kilábaltunk. A szezon során három meghatározó játékosunkat vesztettük el: Fekete Róbertet és Hosszú Ádámot, akik ketten több gólt értek el, mint más csapat összesen az alapszakaszban… Végül sérüléssel kidőlt a sorból Reveland kapus is. Napról napra azon dolgoztunk, hogy megtaláljuk azt a stílust, ami fekszik ennek a keretnek, az idén ennyire sikeredett. Köszönet mindenkinek, aki segítette a csapat munkáját, a vezetőknek, a stábtagoknak és a technikai munkatársaknak.

Németh Péter, aki csütörtökön a csapatkapitányi karszalagot viselte, így emlékezett vissza: – Nagyon sajnáljuk a történteket. A bajnokság folyamán óriási hullámvasutas utat tettünk meg az eredményességünket tekintve. Ennek az oka Fekete és Hosszú sérülések miatti elveszítése volt. Egyik NB I-es csapat sem bírta volna el két ilyen meghatározó játékosának a kiesését. A hiányuk csökkentésére új taktikai elemeket vettünk be a repertoárunkba, hogy sikeresek legyünk a bajnokság végére, ami sajnos nem sikerült, pedig nagyon közel álltunk hozzá. A Veszprém annyival volt jobb, hogy eggyel több helyzetet értékesített. Köszönjük szépen az egész évben mellettünk állók segítségét és a szurkolásukat.

Meccs előtti esélylatolgatások

A találkozó előtt elsőként a biztonságiakkal találkozhat az ember, akik akkor még szívesen elbeszélgetnek, és egészen megbízható tippjeik vannak, amik persze akár egymásnak homlokegyenest ellenkezők is lehetnek. A nyugdíjasok is ott vannak már, akik egy szurkolói italra támaszkodva, ránézésre megmondják rólad, hogy vidéki (újvárosi) vagy, és megkiabálnak. Ezen vagy megsértődsz, vagy odamész hozzájuk (az örömükre és a vesztedre), hogy az utóbbi ötven év összes fontosnak talált közös foci- és kézilabda-eseményéről elszámoltassanak. Naná, hogy valamennyi összeállítást (a mieinket is) fejből vágják. Végül ravaszul rákanyarodnak a nap eseményére. Meglepi őket, ha elismeréssel szólsz a csapatukról (ettől jelentőségteljesen összenéznek), és nem bánják, ha a magadéról is úgy beszélsz. A szünetben fölkeresnek, személyesen tiltakoznak nálad a kedvencük kiállításáért, mondván, a Komáromi nem tehet róla, csupa szív játékos! A végén pedig jönnek a gratuláló kézfogásért és ígérik, jövőre újból találkozunk, amikor majd egy fényesebb éremért hadakozunk.