Ugyan hazatért, de Lauráért is játszik a csapat a továbbiakban

Hétfőn este úgy játszott újabb győztes Magyar Kupa-csoportmérkőzést a DUE-Maarsk vízilabda-együttese a Honvéd ellen ismét zárt kapuk mögött, hogy a holland Európa-bajnok kapus, Laura Aarts már nem ült a lelátón. A csapatot eddig segítő 24 éves klasszis ugyanis a profi játékot feladva, tanulmányai miatt vasárnap hazautazott, de nem zárta ki, hogy visszatér valamilyen formában.

Mosolygós és könnyes percek keretében pénteken elbúcsúztatta a csapat a csonka szezon után távozását bejelentő Laura Aartsot. Aki akkor, újabb tanúbizonyságot téve arról, mennyire szívéhez nőtt az itteni vízilabdás közösség, a karantén idején sem utazott haza a családjához, hanem Dunaújvárosban maradt. Ameddig tudta, segítette az együttes és az új kapusok munkáját, a medencében és a part mellől. Ő volt az első, aki felajánlotta Mihók Attilának ezt a lehetőséget.

S azt se felejtsük el – hány légiós tenné ezt meg manapság bármilyen sportágban –, korábban lemondta a holland válogatottságot, aminek feltétele a hazaigazolása volt, azonban ő inkább a DUE-Maarsk gárdáját választotta! Nem csoda, ha nagyon megszerették őt a társak, a szakemberek sportolói és emberi kvalitásai miatt.

A búcsúztatón a tavalyi Magyar Kupa-győzelemre emlékeztető nagy képet, illetve egy klubgyűrűt kapott, amit azoknak a játékosoknak szoktak adni, akik itt fejezik be pályafutásukat. Mihók Attila vezetőedző ezen túl nagyon szép záróbeszédet mondott, majd egy üveg jófajta magyar pálinkával is ellátta Laurát, bízva abban, hogy ezt esetleg legközelebb közösen fogyasztják el Dunaújvárosban.

– Fizikoterapeuta szeretne lenni, viszont az iskola elég nehéz, csak kétszer lehet felvételezni, Laurának elsőre sikerült, ezért nem akarta elszalasztani a lehetőséget. Hobbi­szinten játszani fog egy csapatnál, ahol heti négy edzés van, és az sem kötelező. Most azt mondta, ha nem jön vissza a kedve a profi vízilabdához, akkor szívesen dolgozna nálunk ebben a szerepkörben tanulmányai után – mesélte a hétfői kupameccs előtt Gurisatti Gréta, aki kiemelte, hogy ide külföldi játékosok elsősorban nem a pénz miatt jönnek, hanem azért a lehetőségért és profi munkáért, amit Dunaújvárosban megkapnak a nemzetközi szereplés mellett. A különleges légkörről nem is beszélve, ami megfogja őket. Ehhez csak annyi adalék, hogy francia légiósunk, Géreladine Mahieu, azaz Zsuzsi sem ment haza a karantén alatt, attól tartva, hogy nem sikerül visszajönnie a klubhoz. Pedig odahaza a családja várta volna.

– Kiváló kapus, alázatos, szorgalmas és harcos szívű, a szememben iszonyú vagány játékos, amellett segítőkész és remek ember. Nem véletlenül szereti mindenki, és lett Európa-bajnok, aztán a vb, az Eb és a világliga legjobb kapusa korábban úgy, hogy még ilyen fiatal. Sajnáljuk, hogy elment, de ki tudja, mit hoz a jövő. Egyébként ismerve Laura személyiségét, furcsa is lett volna, ha elsírja magát a búcsúztatón, ellentétben többünkkel. Annak ellenére, hogy távozott, ugyanúgy a játékosunknak tartja magát, és szurkol nekünk. Mi pedig igyekszünk neki is érmet szerezni, elsőként a Magyar Kupában megvédeni a címünket – tette hozzá.

Nos, az ehhez vezető úton kellett tegnap este legyőzni a Budapesti Honvéd együttesét is, ami a kötelező feladatok közé tartozik. Az uszodai tűzeset miatti zárt kapuk után úgy volt, hogy végre ismét lehetnek nézők, ám hétfőn délelőtt jött az értesítés az egészségügyi hatóságtól, nem lehetnek jelen szurkolók a fokozódó járványhelyzet miatt.

Azért ez szerencsére nem vetette vissza a hazai csapatot, villámrajtot vettek Gardáék, ugyan a vendégeknek is sikerült egyszer betalálniuk a meccs elején, de aztán a negyed végéig csak dunaújvárosi gólokat jegyezhettünk fel.

A második negyedben öt és fél perc a kihagyott helyzetekről szólt, aztán beindultak a csapatok, a hátralévő időben szoros „meccset” játszott a Honvéd, hiszen a három kapottra, két lőtt góllal felelt. Persze ez számukra volt némi részsiker, hiszen összesítésben 9–3-nál fordultak a felek. A térfélcsere után ismét a dunaújvárosi csapat diktált, a Honvéd védekezése szétesett, így sorra kapták a találatokat. Mihók Attila új taktikai elemet is többször kipróbált, azaz a kapus feljött – amit már enged a szabályzat – a mezőnybe, és a hét a hat elleni játékot gyakorolták.

A folytatásban pénteken Szegeden ugrik medencébe a csapat, hétfőn a III. Ker. TVE otthonában, aztán augusztus 28-án, pénteken a BVSC elleni hazai, tévéközvetítéses rangadóval zárul a csoportkör.