Tíz perc alatt bukták el a győztes meccset

Második hazai meccsén sem sikerült a győzelem a DPASE számára.

DPASE: Pokorni – Hompót D., Csendes, Kis B., Horváth K., Puskás, Barna Zs., Kovács B., Dorogi, Beszterczei, Szepessy R. Vezetőedző: Lőrincz Emil.

Szentlőrinc: Hajagos – Popadic, Czuczi, Vajda (Forró a 91. p.), Juhász, Hleba, Keresztes, Kondor (Crnojacki a 46. p.), Havas, Aszalós, Harsányi (Pergel a 85. p.). Vezetőedző: Gombos Zsolt.

Góllövő: Beszterczei (29. p.), Kovács B. (70. p.), ill. Juhász L. (75. p.), Vajda R. (77. p.), Hleba (86. p.).

Lőrincz Emil: – Ismerve a szentlőrinci csapat erősségeit, zárt védekezésből induló támadójátékot terveztünk. Úgy gondolom, hogy a hetvenötödik percig nem volt különösebb gond, hiszen vezettünk 2–0-ra, amíg ellenfelünk csupán egy-két átlövéssel kísérletezett. Utána viszont jött egy tízperces rövidzárlat, amit nem igazán értettünk. Olyan szituációkban hibáztunk, amit már nem egyszer, nem kétszer megbeszéltünk. Pontrúgások utáni lecsorgó labdákból kaptuk a gólokat. Ebben az időszakban is megvoltak a kontrákra a lehetőségek, de nem tudtunk élni vele. Ebben az eredményben mindenkinek megvan a saját felelőssége. Megnézzük majd a mérkőzés felvételét, és kielemezzük a hibákat. Az biztos, hazai pályán nem szabad kétgólos vezetést követően hármat kapni, de a vendégek első találatánál megszakadt valami a játékunkban, nem sikerült végig koncentrálni, aminek ez lett a vége.

További eredmények: Iváncsa – Kelen SC 4–0, Dabas – Szekszárd 2–0, Dunaharaszti MTK – Kozármisleny 1–1, Pécsi MFC – Taksony 8–1, THSE-Szabadkikötő – Dabas-Gyón FC 1–1, Budapest Honvéd-MFA II – Rákosmente 2–2, Kecskemét – Monor 1–2.

Ilyen nagy múltú csapat stadionjában öröm játszani

Gombos Zsolt, a vendégek szakvezetője: – Az első két bajnokin nagyon kevés jött vissza abból, amit az edzéseken gyakoroltunk. Ezúttal azonban már az első félidő is teljesen rendben volt. Egy ilyen nagy múltú csapat stadionjában mindig öröm játszani, ami feldobta a játékosainkat. Az összecsapás esélyesei a dunaújvárosiak voltak, így nem volt rajtunk akkora teher. A találkozó első felében is jól játszottunk, de védelmi hibából kaptunk egy gólt. A szünetben is ennek a produkciónak a folytatását kértem csapatomtól. A játékunkkal a második játékrészben sem volt probléma, de kaptunk egy újabb gólt, ami egy ilyen csapat otthonában szinte behozhatatlannak tűnt. Tíz perc alatt azonban sikerült három gólt szerezni, ami óriási erőt adhat ennek a közösségnek.