Tíz érem az első bajnoki futamról, Sukoróról

A koronavírus-veszélyhelyzet rányomta bélyegét a sárkányhajó-sportágra is. Elmaradnak a világversenyek, és a hazai viadalok is jelentős csúszással kezdődtek.

Sukoró

Az idei első versenyt múlt héten szombaton rendezték Sukorón, a IV. outrigger sárkányhajó magyar bajnokság és rangsoroló volt az Eb-, vb-válogatóra. A Dragon Steel SE 16 versenyzővel, 9 kategóriába nevezett, az újvárosiak a nap végére összesen 10 érmet (2 arany, 4-4 ezüst és bronz) gyűjtöttek.

Az egyesület elnöke, Tóth Edit így értékelte a versenyt: – A 150 méteres rangsoroló futamokkal kezdtünk, majd ezt követték a korosztályos 150 méteres döntő futamok. Öröm volt látni, hogy egy-egy hatos döntőben három versenyző is „kék pólós”, a Dragon Steel színeit viseli. Az U18-as férfi és a senior B női döntőjében is hasonló volt a helyzet. Az eredmények tekintetében 150 méteren döntő győzelmet harcolt ki U18 férfi kategóriában Pahocsa Kristóf és senior A nőiben Tóth Edit. Ezüst­érmes lett U24 kategóriában Bencs Botond, senior B nőiben Guld Lívia és senior C-ben Varga Béla. Bronzérmet szerzett Wágner Luca az U24-eseknél, ahol tizenhárom évesen utasította maga mögé a mezőnyt. 1500 méteren is begyűjtöttük a minket megillető érmeket. Második lett senior A nőiben Tóth Edit, harmadik U24 férfiben Bencs Botond, senior C-ben Varga Béla, Wágner Luca U24-ben pedig ismét maga mögé utasította az idősebbeket.

A viadalon részt vettek névsora: Bencs Botond, Dózsa Bálint, Fischer Péter, Gál-Berey Tünde, Gálné S. Éva, Guld Lívia, Illés Zsolt, Koszi Ferenc, Kótai Ferenc, Pahocsa Kristóf, dr. Rubics László, Szabó Csilla, Tiringer Márk, Tóth Edit, Varga Béla, Wágner Luca.