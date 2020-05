Szerződése lejárt, Metzben folytatja

Mint ismert, kilenc játékos igazolt el a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia csapatától, közülük nyolcnak az idény végén lejárt a szerződése, egy pedig közös megegyezéssel távozott.

A csapat egyik korábbi légiósa sem maradt, közülük most a horvát válogatott Camila Micijevicről derült ki, hol folytatja pályafutását.

A Nemzeti Sport írása szerint Metzben, amit a 23-szoros francia bajnok jelentett be a hivatalos honlapján.

A 25 esztendős válogatott 2016 óta volt a Dunaújváros kézilabdázója, ám többek között neki is lejárt a szerződése a Kohásznál a mostani idény befejeztével. Micijevic sérüléssel bajlódott a mögöttünk hagyott évadban, az NB I-ben épp márciusban – a koronavírus-járvány elterjedése előtt – lépett pályára először.

A Németországban született Micijevic két évre szóló megállapodást kötött az előző kiírásban a Bajnokok Ligája négyes döntőjében negyedik helyen végző Metz csapatával, amely idén az előzetes tervek szerint a Valceával küzd meg a budapesti final fourba jutásért.

Vezető képünk archív.