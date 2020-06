Szeretnék az együttes magját egyben tartani, és erősíteni is

A koronavírus miatt csonkára sikeredett tavaszi szezon után az elmúlt héten megkezdte a felkészülést a 2020/2021. évi harmad­osztályú labdarúgó-bajnokságra a Dunaújváros PASE együttese. A többi között erről is szó volt a klub keddi sajtótájékoztatóján, amit a Campus Étteremben tartottak.

A dunaújvárosi klub a következő szezonra szóló amatőr licencet már korábban megkapta, így technikai akadálya nincs a szereplésnek. A Magyar Labdarúgó Szövetség értesítése alapján augusztus 2-án rajtol a pontvadászat, de Bita László technikai vezető ezen kívül a sorozattal kapcsolatban semmi konkrétumról nem tudott beszámolni, és ennek megfelelően a játékoskeret összetétele is bizonytalan még.

– A tavaszi járványhelyzet alaposan megkavarta a bajnokságot. Az új kiírásról egyelőre annyi a hiteles információ, hogy a nevezési határidő pénteken 12 órakor jár le. Addig lehet nevezni az NB III-as pontvadászatra. A hírek szerint maradna a három csoport (kelet, közép, nyugat), de ezek létszámát a jelentkezések befolyásolják majd. Lehet tizenhat-, tizennyolc- vagy akár húszcsapatos is a mezőny. A kör azért bővülhet, mert a megyei elsőosztályú együttesek számára nem volt osztályozó, és az NB I-es csapatok is indíthatnak harmadosztályú gárdát. Az már biztos, hogy nem Dunaújvárosban folytatja a pályafutást Horváth Kevin, Busa Bence, Tapiska Géza és Reicheld Alex. A többiekkel már tárgyaltunk a folyatásról, de csak akkor tudjuk ezeket lezárni, ha az MLSZ által biztosított feltételekről hiteles információnk lesz. Bízunk benne, hogy ez hamarosan megtörténik, hiszen szeretnénk egyben tartani a csapat magját, és néhány poszton erősíteni is.

Bíznak benne, hogy a bajnokság kezdetére átköltözhetnek a stadion új épületrészébe

A létesítményekkel kapcsolatban a következő információkat tudhattuk meg a technikai vezetőtől.

– Információim szerint a DVG Zrt. vette át a stadion üzemeltetését. A tavaly elkészült épületrészben volt egy bejárásunk Barta Endre alpolgármesterrel és Sztanó Miklós elnökségi taggal. Jelenleg ott két öltöző van berendezve. Felmértük, hogy az NB III-as bajnoki mérkőzés megrendezéséhez még milyen feltételek szükségesek. Bízunk benne, hogy a bajnokság kezdetére átköltözhetünk az új részbe. Az elmúlt időszakban Pálhalmán elkészült egy füves pálya. Pályáztunk egy műfüves nagy és kis pálya elkészítésére, amelyek világítással is rendelkeznének. Ezek mellett még egy öltözőkomplexum kiépítése is szerepel a terveink között. Ezeket természetesen TAO-s keretből szeretnénk megvalósítani. Ezekkel a beruházásokkal kiegészülve egy komoly bázis lenne Pálhalmán, amit a felnőtt- és utánpótláscsapatok használhatnának.

A DPASE vezetőedzője, Lőrincz Emil a karanténban eltöltött időszakról, illetve az újra elkezdett közös munkáról beszélt.

– A kritikus időszakban a modern kor kommunikációs csatornáin keresztül tartottuk a kapcsolatot a játékosokkal, akik százszázalékosan partnerek voltak. A kiosztott házi feladatokat maximálisan elvégezték. Talán még többet is dolgoztak, mint a bajnoki ritmusban. Ennek köszönhetően az újraindulásnál nem voltak fizikális problémáink.

A játékosok véleményét az elmúlt időszakról Szepessy Róbert csapatkapitány, valamint Dorogi Renátó foglalta össze, akik elmondták, nem volt könnyű ezt az időszakot átvészelni. A szakmai stáb azonban minden segítséget megadott. A kiosztott edzésprogramok alaposan kimerítették a játékosokat, de ennek ellenére élvezték a munkát. A feladatok végrehajtásánál kialakult egy egymás közötti versengés, amiket mókás feladatok követtek, amit dokumentálni kellet és megosztani a többiekkel.

A bajnoki rajt előtt tervezett edzőmérkőzések programja: PMFC – DPASE (júl. 08., Pécs 17 óra), DPASE – MOL Fehérvár II (júl. 11., Pálhalma 11 óra), DPASE – Veszprém (júl. 18., Pálhalma 11 óra), DPASE – Szeged-Grosics Akadémia (júl. 22., az időpont és helyszín kérdéses), Harta – DPASE (júl. 25., az időpont kérdéses).