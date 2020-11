Schmidt Gábor elnök szerint a sportáguk jól alkalmazkodott

A közelmúltban (október 11-én) adták át a rácalmási vízitelepen a Vizi Gábor vízitúra-megállóhelyet. A vendégek között ott volt Schmidt Gábor, a Magyar Kajak-kenu Szövetség nem rég újraválasztott elnöke is, aki igen készségesen állt lapunk rendelkezésére.

Második elnöki ciklusát kezdheti meg a sportág élén Schmidt Gábor. A Magyar Kajak-Kenu Szövetség (MKKSZ) négyévente esedékes tisztújító közgyűlésén választották újra a szövetség első emberének szeptember elején. Előtte nem sokkal, júniusban a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) közgyűlése is bizalmat szavazott neki, elsöprő többséggel választották meg a nyári olimpiai sport­ágakért felelős alelnöknek.

Schmidt Gábor nemcsak beosztásából adódóan volt ott a rácalmási eseményen, hanem azért is, mert Vizi Gábort, aki a Dunaújvárosi Kohász, a Dunaferr SE, majd a Rácalmás SE kenusainak edzője volt, és az utánpótlás-válogatottaknál is dolgozott, mentorának tartja. Vallja, amikor kezdő edző volt, nagyon sokat tanult tőle.

A kajak-kenu az egyik legeredményesebb magyar sport, mind a világbajnoki, mind az olimpiai szerepléseket illetően. Egy olyan év után mit mondhat a sportág első embere, amikor elmaradt az olimpia, amire a sportág legjobbjai nagyon készültek.

– Azt hiszem a sportág jól alkalmazkodott a koronavírus okozta helyzethez, amiatt, hogy az olimpia elmaradt, senki sem állt le. Az ilyen helyzetek azokat segítik, akik képesek reagálni a nem várt szituációkra. A sportolóink jól kezelték a helyzetet, a csapat erősségét nem befolyásolta az, hogy a tokiói játékokat elhalasztották jövőre. Arról nem beszélve, hogy a sportág még jól is jöhet ki ebből a helyzetből, hiszen a fiataloknak jutott egy plusz év a fejlődésre, lehetőségük adódott arra, hogy a legjobbakhoz közelebb kerüljenek – mondta.

Schmidt Gábor kiemelte, hogy a sportáguk jó helyzetben van, jól sáfárkodnak a lehetőségeikkel, az állami támogatással. Hozzátette: az utóbbi időben hatvan új tagszervezet jött létre, és sok új edző kapcsolódik be a szakmai munkába, erre különösen büszke, és arra is, hogy a magyar kajak-kenu nemzetközi megítélése kiváló, nagy a presztízsük világszerte, nagyszerű világversenyeket rendeznek. A vírus miatt elmaradtak idén a nagy viadalok, az egyetlen világkupát mi rendeztük Szegeden, és ez talán nem véletlen.

Arra a kellemetlen kérdésre, hogy dopping terén hogyan állnak, az elnök így válaszolt: – A doppingolás létezik szinte minden sportágban, ezért mi mindent megteszünk annak érdekében, hogy a kajak-kenut doppingmentessé tegyük. Rengeteget költünk a dopping elleni küzdelemre. Nem dugjuk a homokba a fejünket.

Követendő példa!