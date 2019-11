Saját maguknak tették nehézzé

Újabb döntetlennel zárta a bajnoki csatáját a Dunaferr DUE Dutrade NB I-es futsalegyüttese hétfőn lapzártánk után. Ezúttal az Aramis SE-vel osztozkodott a pontokon, miután 3–3-ra zárták le a Budaörsön lejátszott mérkőzést.

Nagyon ötletes megoldással a hazaiak egy náluk újnak számító megoldással, egy „fiatal tehetséges” játékost is felvonultattak Moga Fla­vius Lorant személyében. Így aztán a kispadról eltiltott remek edző mégiscsak a pálya mellől instruálhatta a csapatát. Ez az eredményesség szempontjából még tartható lett volna, de a java, a hidegzuhany csak ezután következett, amit a Dunaferrnek kellett elviselnie, rögtön a mérkőzés elején.

Igaz, senkit sem okolhatnak érte, saját maguknak hozták össze Sámson 2. és Fekete 4. percben lőtt góljait. Sajnos a két sportember nem a kvalitását igazolta a csapatuk számára nagyon fontos találatokkal. Az ezt követő időkéréssel Fehér Zsolt belendítette játékosait, akik Pál, Németh, Csányi, Klacsák és Szeghy révén igyekeztek szépítő találathoz jutni. A megoldást végül Horváth pazar jobb oldali szólója, Szeghy pedig a szokásos hidegvérű feladatmegoldása nyomán született gólok szolgálták: 2–2!

Ezt követően indult ám a mulatság! A hazaiak remek színpadi szereplését igazolva, a sporik elképesztő „hazai pályát fújtak”, amivel teljesen fel­őrölték az újvárosi fiúkat. A szériában faultnak minősített szituációkkal tízméteresekhez jutottak a zöld-fehérek, a másodikra már nem volt válasza Rigónak, 3–2.

A második félidő még ideglelősebb csatát hozott az előtte látottaknál. Igaz, Csányi az egyenlítő góljával előkészítette a vendéggyőzelmet, de a folytatásban ugyan számos százas helyzet kínálkozott, de a Dunaferr a pazar megoldások után is be volt oltva góllövés ellen.

Sírjunk vagy nevessünk? Ez is ki volt írva a szörnyű idegállapotban záró újvárosiak arcára a lefújás után. A három legutóbbi mérkőzésen ugyan nyerni nem tudtak, de nem is veszítettek. Ez utóbbi még jól jöhet az alapszakasz végi elszámolásnál, de azt azért semmiképpen sem ajánljuk a híveiknek, hogy végiggondolják a „mi lett volna, ha…” kezdetű, akár a dobogót is vizionáló elmélkedéseket.

Fehér Zsolt, a Dunaferr vezetőedzője: – Az, hogy küzdünk, nagyon szuper dolog. És az is, hogy előrehozva a karácsonyt, az összes Aramis-játékost a családunkba fogadva, megajándékoztuk őket ezzel a szép döntetlennel. Az első két góljuk is nagyon szép ajándék volt a számukra. Ők egy fiatal, tehetséges, jó csapat. Nagyon nehéz volt felállni abból a hátrányból, de szerencsére mégis sikerült. Amíg nem fogjuk egymást kiszolgálni, addig lehetnek ehhez hasonló nehéz pillanataink. Bár saját maguknak köszönhették, hogy ekkora erőfeszítésükre volt szükség a mérkőzés végén, de büszke vagyok a teljesítményükre.

A bajnokság állása

1. Berettyóújfalu 9 8 1 0 48-23 25

2. Haladás 9 7 1 1 42-15 22

3. Nyírgyulaj 10 6 2 2 28-20 20

4. Debrecen 10 4 2 4 25-30 14

5. Ferencváros 10 4 1 5 36-33 13

6. Dunaferr 10 3 4 3 32-32 13

7. Aramis SE 10 3 1 6 18-38 10

8. Veszprém 10 2 1 7 20-28 7

9. Rubeloa FC * 10 2 2 6 21-33 7

10. Kecskemét 10 2 1 7 17-35 7

* A Rubeola FC együttesétől 1 pont levonva