Remekül sikerült a kézisek tornája

Szombaton az Arany iskola tornatermében rendezték meg az idei évre áttolódott amatőr női, férfikézilabda-tornát, immár 23. alkalommal.

A mostani eseményen három, régebben is részt vevő, illetve hat újonnan érkező csapat izgalmas mérkőzéseket játszott, összességében egy jó hangulatú kupán vagyunk túl. A körmérkőzéses lebonyolítással együtt is a két utolsó férfimérkőzésen dőlt el az első, illetve a harmadik hely sorsa. Előbbi a DÖKE Komló, utóbbi a velencei Ittasokk lett. A lányoknál megvédte címét a legutóbbi győztes budapesti Híd-Unió SE, de a többi csapat is kiválóan szerepelt – tájékoztatott Nikolényi Ágnes főszervező.

Végeredmény, nők: 1. Híd-Unió SE (Bp.), 2. BEKSE (Bp.), 3. Atombigék (Tengelic), 4. Érd amatőr lányok. Férfiak: 1. ­DÖKE Komlói KC, 2. Harkány SE, 3. Ittasokk (Velence), 4. Titánok (Dunaújváros), 5. Érd amatőr fiúk. Legjobb góllövő: Híd-Unió SE (Bp.), Kovács Flóra (16 gól), Harkány SE, Kovács Roland (25 gól). Legjobb mezőnyjátékos: Híd-Unió SE (Bp.), Stefán-Vadász Vivien. Érdi amatőr fiúk Szeles Péter. Legjobb kapusok: BEKSE (Bp.), Kiss Helga. DÖKE Komlói KC Gazsi Dániel. Legcsinosabb női játékos: Atombigék (Tengelic), Antal Kincső.