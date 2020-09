Odnoga Mátyásban bíznak

Egyre többen térnek vissza az egykori Acélbikák játékosai közül Dunaújvárosba. Mestyán István, Szappanos Dávid után Odnoga Mátyás is újra DAB-játékos lesz.

A huszonöt éves szélső győri születésű hokis, ott is nevelkedett, azonban az MTK-nál és Debrecenben töltötte utánpótláséveinek egy részét, s 2015-ben, húszévesen került az Acélbikákhoz, ahol az első két szezonjában a felnőttek mellett az U20-as csapatban is szerepet kapott, váltakozó eredményességgel, nehezen lendült játékba.

A 2017/2018-as bajnokság viszont kiválóan alakult Odnoga számára, aki az Erste Ligában lejátszott 42 mérkőzésén 39 pontot (16 gól, 23 assziszt) szorgoskodott össze, s látványos találatainak, remek játékának is köszönhetően bemutatkozhatott a magyar válogatottban is. Kiváló dunaújvárosi teljesítményének hála a következő szezont már a szlovák Extraligában szereplő MAC gárdájában játszotta végig, tavaly pedig az Újpest csapatát erősítette, amelynek színeiben gólt is szerzett a dunaújvárosiak elleni negyeddöntős párharcban.

Nyáron a DVTK Jegesmedvék szlovák Extraligában szereplő keretébe próbálta beverekedni magát, de ez nem jött össze, ezek után fontos esélyt kap egykori sikerei helyszínén.

„Az Acélbikák szakvezetése nagyon bízik abban, hogy volt formáját hozza Dunaújvárosban, és rengeteg szép pillanattal okoz majd örömöt a csapatért szorítóknak” – olvasható a hivatalos klubhonlapon.

Nem teljesen a dunaújvárosi jégkoronghoz kapcsolódó hír, de tíz utánpótlás-, illetve női vb-ét halaszt el a nemzetközi szövetség a vírus miatt.