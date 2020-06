Nyári tábor várja a fiatal röplabdázó csemetéket

Sok-sok játék, vetélkedő, közösségépítés, és természetesen röplabdázás minden mennyiségben – ez a DSE Röplabda Akadémia nyári táborának kínálata a fiatalok számára.

Június elején egy szezonzáró ünnepséget tartott a DSE Röplabda Akadémia a kempingben, amelyen értékelték mind a felnőtt-, mind az utánpótlás-csapatok teljesítményét. Ezt követően pedig június 16-án kezdetét vette a nyári tábor az ifjú röplabdázók számára.

Szabó Gábor, az akadémia edzője, a tábor vezetője elmondta, sokáig bizonytalan volt, hogy a járványügyi helyzet miatt tarthatnak-e táborokat, végül másfél hét alatt összeállították, megszervezték a kilenc héten át tartó sorozatot. A tábor lehetőségét internetes felületeken hirdették meg, sőt, még lépcsőházak bejáratánál is láthattuk a kifüggesztett szórólapokat felhívás gyanánt, miszerint menet közben is csatlakozhatnak a fiatalok a táborhoz. Minden érdeklődő számára nyitott, a 8 éves korú gyerekektől kezdve egészen a 17 éves korú fiatalokig várják a jelentkezőket, fiúkat és lányokat egyaránt.

Ez már a második turnus, jelenleg mintegy húsz diák jár nap mint nap a táborba, amelynek központi helyszíne a Rudas középiskola. Minden hétköznap 8 és 15 óra között vannak a foglalkozások, ezeken természetesen a röplabdázás a fő elem, de mellette szerveznek más közösségépítő programot is, például vetélkedőt, társasjátékot, filmezést, ügyességi, „exatlonos” akadálypályát, de tartanak edzést a víztoronynál is. Ha az idő engedi, ellátogatnak a Szalki-szigetre is, ahol strandröplabdázás és fürdőzés vár rájuk.

Nem csak az akadémia kötelékébe tartozó ifjú röpisek vannak jelen, hiszen például Soltról is jelentkeztek, illetve olyan gyermekek is, akik a nyári szünetet Dunaújvárosban töltik, és mellette eljárnak a röplabdatáborba. A cél egyfelől a sportág népszerűsítése, éppen ezért is nyílt minden érdeklődő számára. Másfelől fejlődhetnek a gyerekek, játszhatnak, sporttal, mozgással tölthetik az időt, kapcsolatokat, barátságokat köthetnek egymással.