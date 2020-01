Nincs megnyugtató válasz a jövőre nézve

Lapunk tegnapi számában megjelent, a Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia felnőtt csapatának jövőjét taglaló cikkünkre válaszul sajtótájékoztatót tartott a témában Barta Endre humán­ ügyekért felelős alpolgármester és Mátyás Gábor, a DKKA ügyvezető igazgatója.

A sajtószóvivő Medgyesi Miklós – szerepét eltúlozva – az önkormányzat szócsöveként fontosnak érezte, hogy a sajtótájékoztató felvezetőjében hazug, lejárató cikknek nevezze lapunk tegnap megjelent írását a ­DKKA-val kapcsolatban, pedig maga is megtapasztalhatta, hogy a saját maga moderálta eseményen egyetlen, a cikkben közölt információt sem cáfoltak meg.

A jelenlévők inkább a jelenről, s nem a jövőről tartottak beszámolót, felelősségről szó sem esett.

Barta Endre a többi között kitért arra, hogy a városvezetés továbbra is első osztályú csapatban gondolkodik, és az utánpótlásképzésre is rendelkezésre állnak a források. Ezt alátámasztandó kiemelte, hogy a múlt héten utalt az önkormányzat 41 millió forintot a DKKA-nak, sőt kezelik a múltból megörökölt 335 millió forintos tagi kölcsönt is. Arról a szónok nem beszélt, hogy hat év alatt kapta a csapat ezt az összeget, amelyet még az előző ciklus önkormányzati képviselőjeként maga is megszavazott.

A kézilabdacsapat lehetőségeiről, jövőjéről már Mátyás Gábor beszélt. Elmondta, hogy a jelenlegi csapat nem BL-csapat, de egy jó csapat, ami a középmezőnyben játszik. Ezt szeretnék megtartani a jövőben is. Az a cél, hogy az ifi játékosok beépüljenek a felnőttcsapatba. Mint mondta, a csapatot jelenleg is sokan támogatják, de tárgyalások folynak további támogatók bevonásáról, és felhívta a figyelmet, hogy ha bárki szerepet vállalna ebben, az jelentkezzen, örömmel fogják fogadni.

A sajtótájékoztatón pontosan nem foglaltak állást az érintettek abban a kérdésben, hogy ezt a támogatói attitűdöt meddig kívánja vagy tudja fenntartani az önkormányzat. Azon állításunkat sem cáfolták, miszerint a jelenlegi első osztályban játszó játékosok szabad elvonulást kaptak-e. Illetve annak mértékéről sem esett szó – nem cáfolták lapunk értesüléseit –, hogy milyen számban töltik fel ifijátékosokkal a felnőttkeretet. Erről csak az hangzott el, hogy az akadémiai forma velejárója, hogy fiatalabb, tehetséges játékosok kerülnek a felnőttcsapathoz. Ez pedig létszámban bármit jelenthet. Azt az értesülésünket sem cáfolták meg, hogy szponzorok hátráltak ki a csapat mögül, annyi hangzott el a sajtótájékoztatón, hogy vannak a csapatnak támogatói, és tárgyalásokat folytatnak újabb szponzorok bevonásáról.

Álláspontjuk alátámasztására nem mondtak tényeket a játékosokról, azok lejáró szerződéseiről, a kontraktusok esetleges helyi meghosszabbításáról, sem arról, hogy a szakmai vezetés a helyén marad-e, s ha igen meddig.

A tisztánlátás kedvéért ezeket a konkrétumokat írásban kérdeztük meg Barta Endre alpolgármestertől, kitérve a sportcsarnok és környező létesítményeinek felújítására. A humán ügyekért felelős alpolgármester egyéb elfoglaltságaira hivatkozva lapzártánk utánra ígért tájékoztatást az írásban feltett kérdéseinkre.