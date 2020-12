Nem várt vereség a tartalékos horvátoktól

Pénteken megkezdte szereplését a dániai Európa-bajnokságon a magyar női kézilabda-válogatott, a C-csoportban végül csak ezt a meccset rendezték meg.

Ugyanis a szerbeknél egy játékos helyszíni koronavírustesztje pozitív lett, ezért a hollandok elleni találkozójukat elsőre szombatra halasztották. Már amennyiben megrendezhetik, mert pénteken a szombathelyi Agbaba tesztje is pozitív lett, így szobatársával elkülönítették. A szerbekre pedig szombaton újabb vizsgálatok várnak, a hollandok után vasárnap este elvileg meg a magyar válogatott.

Az a magyar csapat, amely pénteken este a csoport leg­gyengébbjének tartott, számos sebből vérző horvátokkal kezdett: az ellenféltől koronavírus-fertőzés miatt például hiányzott a BL-résztvevő Koprivnica hat játékosa, ellenben több, magyarországi légiós is szerepet kapott, és ott volt a DKKA-t négy évig erősítő Micijevic is.

Az első félidő még szorosan alakult, de a folytatásban nem találtuk az ellenfél védekezésének ellenszerét, a második félidőben egy tizenegy perces gólcsend pedig megpecsételte a sorsunkat. Beszédes adat, hogy a csapat legjobbja, a dunaújvárosi nevelésű Klujber Katrin mögött a következő játékosok csak két-két gólra voltak képesek.

Horvátország – Magyarország 24–22 (12–12)

Magyarország: Bíró B. – Lukács V. 2, Tomori 2, Kovacsics 1, Tóvizi 1, Háfra N. 1, Schatzl Nadine 2. Csere: Szikora (kapus), Kjluber 9 (6), Helembai, Márton G. 2, Csiszár-Szekeres, Lakatos, Szöllősi-Zácsik 2, Faluvégi D. Szövetségi kapitány: Danyi Gábor, Elek Gábor.