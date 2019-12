Négy torna – ismét nagy siker volt a Santa Claus

Santa Claus negyedszer. Vagyis decemberben négy alkalommal rendezte meg a Dunaújvárosi Acélbikák és a XCBlade Hungary Talent a nemzetközi jégkorongtornát. A hét végén az U9 AAA csapatok mérték össze az erejüket.

November 30-án és december elsején az U10 AA, egy hét múlva az U10 AAA, december 11-én – ez nem hét végén volt, hanem szerdán – az U10 A, most hét végén pedig az U9 AAA korosztály viaskodott. Sorrendben a tizenharmadik Santa Claus Cup volt az idei, és minden korábbi csúcsot megdöntött a torna. A dunaújvárosi szakember, Babic Vladimír által létrehozott kupára soha ennyi országból még nem érkeztek csapatok, soha nem volt ekkora és ilyen erős a mezőny, és korábban soha nem rendeztek annyi mérkőzést, mint az idén.

A hagyományos résztvevők, mint Szlovákia, Csehország mellett teljesen új nemzetek is felkerültek a palettára, Ausztriából, Németországból, Ukrajnából, Lengyelországból, Szlovéniából és Horvátországból is érkeztek alakulatok. De ne feledkezzünk el az erdélyi klubokról és Törökországról sem, ahonnan már ötödször érkezett csapat.

Egy szó mint száz: a Santa Claus Európa egyik legnagyobb tornájává nőtte ki magát. Nem véletlen, hogy a szlovák közszolgálati televízió, az RTVS is forgatott Dunaújvárosban. És arról se feledkezzünk el, hogy ebben az időszakban körülbelül kétezer-ötszázan látogattak el Dunaújvárosba, hiszen a csapatokon kívül itt voltak a vezetők, a szülők, a rokonok is. A lényeg: nagy siker volt a San­ta Claus, ezért nem véletlen, hogy szinte már össze is állt a következő év mezőnye – annyi az érdeklődő.

Az U9 AAA torna végeredménye: 1. Olomouc (cseh), 2. Dubnica (szlovák), 3. Slovan Bratislava (szlovák), 4. Letci Praha (cseh), 5. HC Opava (cseh), 6. Banská Bystrica (szlovák). A DAB két csapatot megelőzve a tizenötödik lett.