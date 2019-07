Mihók Attila: e találkozóból kell erőt merítenünk a folytatásra

A magyar Univer­siade-válogatott 7–4-re múlta felül Ausztrália csapatát a negyeddöntőben.

Mihók Attila, a gárda vezetőedzője így nyilatkozott a találkozót követően: – Egy nagyon erős, fizikálisan és taktikailag is jól felkészült ellenféllel találkoztunk, és be kell vallani, az első két játékrészben inkább az ő akaratuk érvényesült. Örömteli, hogy háromgólos hátrányból sikerül fordítanunk, ami egy ilyen erősségű tornán meglehetősen ritka. A csapat megmutatta, milyen tartalékai vannak, így bizakodva várhatjuk a pénteki, oroszok elleni elődöntőt. Figyelnünk kell, mert még ennél is jobb teljesítményt kell majd nyújtanunk.

A dunaújvárosi Garda Krisztina négy gólt szerzett:

– Örömteli, hogy eredményesen játszottam, de a lényeg a csapat teljesítménye. Ezen a tornán mindig van valaki, aki vállára veszi a válogatottat. Remélem, az oroszok ellen mindenki kiegyensúlyozott teljesítményt nyújt majd, és sikerül kivívnunk a döntőbe jutást – mondta el az mvlsz.hu-nak a csapat vezéralakja, Garda.