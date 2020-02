Második lett a Baracs, kitűnő hajrával dobogóra fért a DUFK

Lezárult a téli műfüves bajnokság a Fejér megyei labdarúgócsapatok számára vasárnap. Dunaújvárosban a játékban, erőnlétben frissebb Vajtáé lett az első hely, miután a döntőben legyőzte a Baracsot. A dobogóra kitűnő hajrával felfért még a DUFK együttese. Az összevont Gárdony-Iváncsa csoportban a Kulcs és a Rácalmás az alsóházban végzett.

A lebonyolítás szerint a vidámparki műfüves pályán rendezett csoportmérkőzések után a két négyes, azonos helyen végzett együttesei mérkőztek meg az érmekért és a helyezésekért. A finálét a Vajta és a Baracs vívta, amelyek a másodosztályú bajnokság déli csoportjában az első két helyen állnak.

Vajta – Baracs 3–1 (1–1)

Vajta: Szalai – Nagy, Rezicska (Deli), Polyák, Tóth (Kalzer), Mágocs, Balogh (Fekete), Horváth, Szabó (Orsós). Lajtos, Joháczi.

Baracs: Vaszócsik – Hepp, Rezes, Bartók, Szili (Nagy E.), Éliás, Mészáros, Badi, Huber, Nagy, Kőkuti.

A Baracsé volt az első komolyabb helyzet a találkozón. A jobb oldali kapuratörésre kontrával és egy kapu fölé szállt lövéssel válaszolt a Vajta. A Baracs nagy erőket mozgósított a félidőben, javarészt náluk volt a labda, az ellenfél felfutásokkal a szélen, és előre ívelésekkel próbált veszélyes helyzeteket teremteni a baracsi kapu előtt. A 38. percben egy baracsi támadásnál Nagy Dánielt buktatták a vajtai tizenhatoson belül, így büntetőhöz jutott Idei Szabolcs legénysége. Szalai kapus még beleért a jobb alsó sarokba küldött labdába, de végül Bartók lövése a hálóban kötött ki. A fél­idő vége előtt Mágocs kapott remek labdát a középpálya utolsó harmadánál, és könyörtelenül bevágta az egyenlítő gólt.

A szünetet követően valamelyest fáradtabb Baracs lépett a pályára, de a labdabirtoklási arány még nem változott meg az első félidőhöz képest, kialakultak reményteli helyzetek mindkét oldalon. A 67. percben a baracsi védelem is büntetőt érő hibát követett el, és Czagány játékvezető ismét a tizenegyes pontra mutatott. Rezicska nem hibázott, a balra vetődő kapus mellett megszerezte csapatának az előnyt. A hátralévő időben a Baracs egyre nehezebben szűrte a vajtai támadásokat, és a végére már teljesen kiengedett a védelem figyelme. Ennek következtében Mágocs a 72. percben újra megzörgette a hálót, a jobb szélen elfutva tisztán lőhetett Vaszócsik kapujába.

A találkozó után az edzőket kérdeztük a látottakról, Horváth Zoltán, a Vajta mestere így fogalmazott: – Kicsit csalókák a mutatott formák, hiszen nem tudni, ki, hol tart a felkészülésben. Mi most kezdtük a gyorsítást. Amint látható volt, frissebben is mozogtak a fiúk az eddigiekhez képest. Készültünk erre a mérkőzésre, hiszen zavart minket a tavalyi vereségünk. Mindenképpen azt várjuk, hogy felpörgünk, és a Fejér Megyei Kupában is szeretnénk kellően helytállni. Mellette célunk a bajnokságot megnyerni.

Idei Szabolcs, Baracs: – Sok a tennivalónk még. Játékban, erőnlétben és mentálisan egyaránt fejlődnünk kell. A befejezés és a helyes megoldások terén szintén szükség van előrelépésre. A hátralévő öt hét a bajnokság kezdetéig elég lesz, nem vagyunk elkésve semmiről.

A helyosztókon jól szerepelt a DUFK is, a Lajoskomárom elleni kiütéses győzelemmel a képzeletbeli dobogó harmadik fokára állhattak fel.

DUFK – Lajoskomárom 6–1 (3–0)

DUFK: Szabó I. (Győrfi) – Hajdu, Furuglyás (Fejes D.), Matolcsi, Szabó K, Bartha, Cséplő, Rabijász, Kürti (Fejes Cs.), Gertner, Fekete (Heftner). Gólszerző: Rabijász (1., 29., 53., 61.), Cséplő (23.), Fejes D. (70.).

Az ötödik helyért rendezett mérkőzést 1–0-ra nyerte a Nagykarácsony a Mezőfalva ellen, a hetediket pedig játék nélkül szerezte meg az Előszállás, miután a Dég csapata nem jelent meg, ezért ők kapták a győzelmet.

Iváncsán és Gárdonyban egy-egy csoport küzdelmeit rendezték meg, így e két helyszín csapatai mérkőztek meg egymással a keresztbejátszás során. A körzetünkhöz tartozó együttesek közül a Kulcs az ötödik, a Rácalmás pedig nyolcadik helyen zárt.

Seregélyes – Rácalmás 2–1 (1–0)

Rácalmás: Tóth – Nagy (Dombi), Cserkuti, Bartók N. (Horváth R.), Juhos (Szabó Z.), Horváth L., Hír (Noé), Mészáros, Bartók D., (Kis-Szabó), Südi, Németh.

Gólszerző: Szurvcsják (9., 53.), illetve Mészáros (60.).

Tác-Csősz – Kulcs 1–2 (0–0)

Kulcs: Puskás – Bíró (Erdélyi), Vörös (Kolmankó), Szeitz, Godó, Pasqualini, Plézer, Fehér (Horváth), Kiss (Seres), Balla, Jakubek.

Gólszerző: Nemes (75.), illetve Balla (59.), Godó (72.).