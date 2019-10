Ma a veszprémi oroszlánbarlangba látogat a csapat

Ez a kihívás vár a Dunaferr DUE Dutrade FC NB I-es csapatára pénteken este 18.30 órától idegenben.

Ehhez már kemény idegekre lesz szükség!? Feltétlenül és mindkét fél részéről! Ugyanis, ahogy azt már hétről hétre elmondjuk, a szezonban nagy a tét, minden meccsen sok múlik. A Veszprém nagy előnyt adott a riválisainak. Igazi, lényegi változást, a csapat összetételét illetően nem hozott számukra az új szezon. Egy új edzőt viszont mindenképpen. Frank Tamás, aki az Aramisból érkezett hozzájuk, nagyon komoly ismeretekkel bíró szakember. Ő mindenféle értelemben hosszú távú beruházásként, új szemlélet alapjait próbálja lerakni. A hírek szerint tanítványai nem lázadnak, és egy újból sikeres Veszprémben szeretnének játszani. Mindenki nagy izgalmára a teljesítményük folyamatosan javul. Balszerencséjükre a két legerősebbel vitézkedtek az elmúlt fordulókban. Egyszer valaki csúnyán beleszalad a csapdájukba.

A Dunaferr jó szériában van, és tartani is akarja ezt. Az elmúlt négy napban kimondottan arra készültek, hogy ne ők legyenek a Veszprém új sikereinek a megnyitói. Nézzük, hogy ők maguk mit gondolnak erről a meccsről!

Fehér Zsolt vezetőedző: – Az, hogy a Veszprém eddigi hat mérkőzésből mindet elveszítette, mindannyiunk számára óriási nagy meglepetés. Erre azért nem gondoltam a szezon elején. Tudjuk, nagyon jó csapat. Nézem a meccseiket, a helyzetkihasználásuk nem igazán sikerül nekik. Nagyon fel kell készülni belőlük, mert biztos vagyok benne, hogy az utolsó vérükig küzdeni fognak, ahogy egyébként mi is. Természetesen Veszprémbe is a három pontért utazunk.

Klacsák Bence is nagyon készül a derbire: – Kemény meccs­re számítok, hiszen tavaly a bronzéremért játszottunk ellenük. Van miért revansot venni. Harcos a közönségük, de egy jó hangulatú meccshez kell is az ilyen hangzavar, ami engem különösebben nem zavar. Jó formában várom a találkozót, mindent megteszek azért, hogy győztesen hagyjuk el a pályát.

Az egyik fiatal játékos, Csányi Dávid így vélekedett: – Mindig nehéz mérkőzést játszunk velük, pláne otthon nagyon veszélyesek. Igaz, hat vereséggel kezdték a szezont, de ezzel együtt valószínűleg most is tartják a régi hagyományt, és nagy küzdők maradtak. Igazi „mumusnak” számítanak, de megfelelően felkészülünk, megpróbálunk jó eredménnyel zárni ellenük is.