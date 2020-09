Kovács Zsófia is részt vesz a HunChallenge Torna Világkupán

Limitált nézőszám előtt rendezik meg a hétvégén a HunChallenge Torna Világkupát. A világversenyen 15 nemzet sportolói vesznek részt.

A cél, az, hogy mindenki épen és egészségesen zárja a HunChallenge Torna Világkupát – hangzott el az esemény szombathelyi sajtótájékoztatóján, ahol ismertették a világversenyen induló magyar csapatot is. A versenyt nézők előtt rendezik meg, a jegyet váltó szurkolókat a szervezők arra kérik, hogy maximálisan tartsák be a járványügyi előírásokat, a kormányintézkedésekkel egyetemben naponta összesen 500 fő tartózkodhat egyszerre a lelátón.

A versenyre név szerinti meghívókkal érkeznek a tornászok, és mindenkinek két negatív koronavírus teszttel kell rendelkeznie.

A sajtótájékoztatón részt vett Dr. Magyar Zoltán, a Magyar Torna Szövetség elnöke, Altorjai Sándor, a Magyar Torna Szövetség főtitkára, Berki Krisztián, olimpiai világ- és Európa-bajnok tornász, Kalmár Melinda, Pannonsport Kft. ügyvezetője, valamint Szombathely város képviseletében Tóth Kálmán.

A 15 nemzet sportolóit felvonultató Vk-n – magyar színekben – öt férfi és négy női tornász indul. Ezenkívül lesznek még versenyen kívül indulók is – ismertette Altorjai Sándor, a Magyar Torna Szövetség főtitkára. A férfiaknál Kardos Botond, Tomcsányi Benedek, Vecsernyés Dávid, Kállai Zoltán és Mészáros Krisztofer, a nőknél pedig Kovács Zsófia, Dévai Boglárka, Makra Noémi és Székely Zója versenyzik majd. Rendező országként lehetőség van arra, hogy további tornászoknak is lehetőséget adjunk arra, hogy bemutassa a gyakorlatát. Ezt kihasználva Bácskai Csenge és Kiss Balázs is ott lesz majd az Aréna Savariában.” – mondta a főtitkár, aki hozzátette: nyolc hónapos szünet után a legfontosabb az, hogy mindenki bemutassa a gyakorlatát, ne sérüljön meg, és maradjon egészséges.

A Világkupa mindhárom versenynapján élő közvetítés lesz a www.matsz.hu oldalon.