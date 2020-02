Komoly csapat vár majd pénteken este a Kohászra

Gondolhatjuk: túl vagyunk a nagyágyúk támadásain – FTC, Érd (nyertünk), Siófok, Győr –, tehát jöhet ezután egy könnyebb periódus. Most pénteken (Szekszárd, 18 óra) az MTK Budapest, majd a Mosonmagyaróvár és a Szombathely következik.

Nos, óriási tévedés, ha ezeket a találkozókat a pihenés vagy szabadság időszakának tekintjük. Vakációról szó sincs! Egy kis figyelmeztető máris: az MTK Tóth Eszter (második a góllövőlistán), Dakos Noémi, Szöllősi Zácsik Szandra góljaival 40–35-re legyőzte az Érd gárdáját. De előtte még a Fradival is (36–36) döntetlent játszott nem is olyan rég, a Kisvárda és a Szombathely is tudna mesélni a kék-fehérek játékáról, erejéről. Egyszóval: a pénteki mérkőzést komolyan kell venni Golovin Vlagyimir együttese ellen.

Becsületesen játsz­va (a klubhűség tart), a siker reményével pedig egy győzni akaró csapattal kell kiállni az MTK ellen. Minden zavaró, külső körülményt az öltözőn kívül kell hagyni! Mert győzni mindennél fontosabb, és nagyon örömteli érzés egy profi játékosnak. Csakis a szakma, a soron következő találkozó volt a téma a beharangozóban:

– Jó formában játszik az MTK. Igaz, hogy kikapott Békéscsabán, de otthon győzött az Érd ellen. Vagyis erős csapat a pénteki ellenfelünk. Kiváló képességű játékosokból áll a kerete. Nagyszerűen lőnek távolról is kapura, és játékukra a gyorsaság a jellemző. Például a középkezdésnél, a védekezésből a támadásba történő átállásnál. Sokat futnak, rohannak a kapu felé. Ezekre fel kell készülnünk.

Természetesen György László az ellenfél védekezésére is kitért.

– Agresszíven védekező csapat az MTK. Ezért pontos, tudatos, fegyelmezett kézilabdát kell játszanunk. S ebben nagyon fontos a visszarendeződés. Minél több gólt kell szereznünk, vagyis a helyzeteket be kell dobni. És bizony a kapusteljesítményen is javítanunk kell! – mondta.