Klujber lett a világ legjobb fiatal női kézilabdázója

Szombati számunkban jelent meg interjú Klujber Katrinnal, a dunaújvárosi nevelésű, jelenleg a Fradiban kézilabdázó tehetséggel, aki pénteken este egy újabb, komoly elismeréssel gazdagodhatott.

A handball­planet.com kézilabdával foglalkozó internetes oldal szavazásán a szakértők és a szurkolók a 2019/20-as szezon alapján a világ legjobb fiatal játékosának választották az 1999-es születésű Klujber Katrint.

A szavazás kétlépcsős volt, egyrészt egy ötfős szakértői gárda voksolt (posztonként három játékosra, az első három, a második kettő, a harmadik egy pontot kapott, míg a legértékesebb játékos ötöt), másrészt a szurkolóik is szavazhattak (itt 10 pontot ért a posztonkénti első hely, hetet a második, négyet a harmadik, egyet a negyedik).

A dunaújvárosi születésű, és 2018 év végi, Fradihoz történő távozásáig itt játszó junior világbajnok jobbátlövő tizenhat pontot kapott a zsűritől és tízet a szurkolóktól, ezzel klubtársát, a balátlövő Háfra Noémit (14+10) és a norvég irányító Henny Ella Reistadot (14+10) előzte meg az összesített dobogón. A szezon álomcsapatába rajtuk kívül még három magyar bekerült, a balszélső Márton Gréta (FTC), a jobbszélső Faluvégi Dorottya (Győri Audi ETO KC) és a kapus Suba Sára (MTK).

– Mostanában szerencsére kaptam már néhány elismerést, de még mindig tud meglepetést okozni – mondta boldogan Klujber Katrin a fradi.hu-nak. – Először általában nem is látom az eredményt, csak jönnek a telefonok, meg az sms-ek, gratulálnak az ismerősök és olyanok is, akiket nem ismerek személyesen, és csak ez után tudom meg, hogy mi is történt. Jó érzés, hogy mióta a Fradiban vagyok, sok elismerés ér – idézik a DKKA-val 2016-ban EHF Kupát nyert játékost, akit 2019-ben az európai szövetség kétszer is a hónap legjobbjának választott és a felnőttválogatottban is debütált tavaly.

Klujber azért is büszke lehet, mert a szurkolók és a sportújságírók is egyaránt elismerték a teljesítményét: – Mindkettő fontos, de a szurkolók véleménye jelenleg fontosabb picit, mert ezek szerint sokan nézik a meccseinket, és az eredményből úgy tűnik, hogy akik nézik, azt gondolják, hogy megérdemlem ezt az elismerést.