Ketten nem fogadták el a fizetéscsökkentést

Egyéni edzésterv alapján készülnek az Alba FKC kézilabdázói. Az új szezon elvileg szeptember elején kezdődik. A vezetőedző, Deli Rita, valamint az erőnléti tréner, Gál Bence által készített edzésterv alapján továbbra is egyénileg, otthonukban készülnek a női kézisek.

A külföldiek természetesen hazatértek, a keret játékosai közül ketten nem fogadták el fizetésük csökkentését, mindenkivel egyénileg tárgyaltak, a korábbi jövedelmük függvényében. A tavaly nyáron szerződtetett francia szélső, Sabrina Zazai nem itt játszik a következő szezonban, a hazája másodosztályú bajnokságában szereplő Mérignac gárdájában folytatja. Honfitársa, az elefántcsontparti születésű Armelle Attingré is tavaly nyáron érkezett a Nantes Atlantique csapatától. Februárban, kölcsönben a spanyol élvonalban érdekelt Tenerife együtteséhez igazolt, néhány bajnokin szóhoz jutott. A hálóőr a világjárvány kitörése után visszatért Párizsba, az Alba hetek óta tárgyal egy gall élvonalbeli egylettel, amely vélhetően kivásárolja Attingrét a jövő nyárig érvényes fehérvári szerződéséből. Komoly esély van arra, hogy a nyáron visszatér a legutóbbi szezont anyai örömök miatt kihagyó, saját nevelésű szélső, Májer Krisztina.

– Egészen biztos, hogy a folytatásban minden klubnál a magyar játékosok szerepeltetése kerül előtérbe. A középcsapatoknál és a tabella alján helyezkedő egyleteknél biztosan, de alighanem a nagyoknál is. A pénz ugyanis csökken az élsportban, nemcsak a kézilabdában, minden sportágban. A jövedelmek visszaszelídülnek, a légiósok inkább hazájukban folytatják, hiszen már nem lesz értelme külföldön szerepelniük, hiszen nem tudnak lényegesen többet keresni. Az utóbbi években a menedzserek munkálkodása nyomán itthon túlárazottak lettek a játékosok, irreálisak a jövedelmek, a járvány okozta gazdasági válság helyre teszi a dolgokat. Természetesen kiszúrni sem lehet a játékosokkal, a megélhetésüket biztosítani kell – mondja Balássi Imre, a Fehérvár elnöke. A tervek szerint a hazai bajnokság szeptemberben kezdődne, de egyáltalán nem biztos, hogy ez be is következik. Az MKSZ érthetően a nemzetközi szövetség döntésére vár a nemzetközi kupákkal kapcsolatban, utána írják ki a hazai menetrendet.