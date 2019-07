Kétezer meccset és negyvenkét kupát rendeznek évente

Pénteken este a Campus étteremben tartotta a 2018/2019. évi bajnoki szezon eredményhirdetését, valamint díjátadó ünnepségét a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség.

Az ünnepség bevezetéseként Fábos Zsolt műsorvezető köszöntötte a jelenlévőket, Gombos István alpolgármestert, az FMLSZ vezetőit, a DLSZ elnökségi tagjait, városunk önkormányzatának képviselőit, illetve a szövetség támogatóit, a névadó szponzorokat.

A megnyitót követően a Móricz Zsigmond Általános Iskola hetedik osztályos tanulója, Jámbor Benedek ének produkcióját hallgathatták meg a gálára összegyűltek. Az évzáró folytatásában kiderült, hogy a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetségben a szervezői munka a hét minden napjára ad feladatot, hiszen százhuszon­nyolc kispályás labdarúgócsapat, több mint kétezer amatőr játékosának mérkőzéseit koordinálják.

A szövetség elnöke, főtitkára és technikai személyzete önkéntes feladatként látja el ezt a munkát.

Évente több mint kétezer mérkőzést bonyolítanak le a bajnoki rendszerben, valamint negyvenkét kupát szerveznek. Az értékelést követően díjazták a bajnokságok dobogós csapatait, illetve jutalomban részesültek a kiemelkedő egyéni teljesítményt nyújtók.

Dunaújváros Kupa:

1. Dunaferr Vasas, 2. Dunabiztos Micro, 3. SZP Asztalos SE. Különdíjasok: Ásványi Norbert (SZP Asztalos SE) gólkirály hét találattal, Németh Tamás (Dunaferr Vasas) a döntő legjobb játékosa.

Női – Carissa osztály: 1. Baracs SE, 2. Dunaújváros PASE, 3. Ikarus-Maroshegy.

Különdíjasok: Bozsik Brigitta (Baracs SE) gólkirálynő huszonnégy találattal, Szabó Zsófia (Baracs SE) legjobb kapus, Domján Boglárka (Dunaújváros PASE) legjobb játékos.

Corso Old Boys osztály (43 év felettiek):

1. Africas Old Boys, 2. Füredi Panzió Senior 3. Sporik. Különdíjas: Molnár Péter (Africas Old Boys) gólkirály huszonhét találattal.

Decathlon Senior osztály (35 év felettiek): 1. Fejó Therm Kft., 2. Africas, 3. Varázs-kép. Különdíjas: Somogyi Sándor (Varázs Kép) gólkirály huszonhárom találattal.

Varázs Kép IV. osztály: 1. Labdaérzék Gourmand, 2. KFC, 3. BLD. Különdíjas: ­Schneider Dávid (Fast Fox) gólkirály harminc találattal.

Diablo III. osztály: 1. Multi­steel Hungary, 2. PW-Shield, 3. Hangover. Különdíjas: Balázs Sándor (Multisteel Hungary) gólkirály ötven találattal.

Campus II. osztály:

1. Hardferr Bau Kft., 2. hely: Akrasz Bau, 3. Gaszisportvideo. Különdíjas: Tóth Norbert (Hardferr Bau Kft.) gólkirály harminckilenc találattal.

Acerbis I. osztály:

1. Karmacsi Autó, 2. Dunaferr Vasas, 3. Fejó Therm Kft. Különdíjasok: Kővári László (Karmacsi Autó) gólkirály harminc találattal, Dorogi Benjamin (Steelworkers) legtehetségesebb játékos, Radványi Áron (Steelworkers) a legjobb kapus, (Fejó-Therm Kft.) legjobb játékos.

Garda Bálint (Dunaferr Vasas) lett az év felfedezettje, Futó János az év játékvezetője, Mihalkó Erika (Ikarus Maroshegy csapatvezető) Fair Play díj, Gyenes Éva (a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség Gyermek és Ifjúsági Bizottságának alelnöke, a Dunaújvárosi Óvoda vezetője) ProSport díj, Orha Csaba (Bongo együttesének csapatvezető) és Fehérvári József (Baracs SE elnök) DLSZ Tiszteletdíj, Miklós István Posztumusz díj.