Két kézilabdázónk tesztje pozitív lett, karanténban a DKKA

Elmarad a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda KA péntekre tervezett hazai bajnoki mérkőzése az MTK ellen, miután a kötelező koronavírus-tesztelés után két játékosnak pozitív lett az eredménye. Emiatt a teljes csapat és a szakmai stáb csütörtöktől tíz napra hatósági házi karanténba került, így a jövő heti mérkőzéseiket sem tudják lejátszani.

Mint korábban mi is megírtuk, hétfőtől minden NB I-es csapat számára kötelezővé tette a Magyar Kézilabda Szövetség a bajnoki mérkőzéseik hetében koronavírus-fertőzést kimutató PCR-teszt elvégzését. Az előírásnak megfelelően a péntekre kitűzött DKKA – MTK Budapest összecsapásra készülve a Kohász játékosai is átestek a tesztelésen.

Az orrból és garatból vett nyálkahártyakenet laboratóriumi vizsgálatai során két játékosnál mutatták ki a Covid–19-fertőzést. Szerencsére mindkét játékos teljesen tünetmentes, egészségükért egyelőre nincs ok aggódni, azonban a csapat rövid- és középhosszú távú terveit is alaposan átírja ez a helyzet. A karanténra kötelezett játékosok és munkatársak a klubtól minden segítséget megkapnak, hogy a lehető legkevesebb kellemetlenséggel vészeljék át ezt az időszakot – áll a DKKA lapunkhoz eljuttatott csütörtöki közleményében.

A protokoll szerint ebben az esetben a negatív tesztet produkáló játékosok és a csapat tagjaival szoros kontaktusban lévő stábtagok számára is kötelező tíz nap hatósági házi karantén miatt már teljesen biztos, hogy a következő három mérkőzését le kell mondania a DKKA-nak.

Ennek értelmében az első valóban hazai pályán, vagyis Dunaújvárosban, a helyi sportcsarnokban tervezett, pénteki MTK Budapest elleni találkozó mellett a jövő hét szerdai, váci idegenbeli, továbbá a jövő hét szombati, Mosonmagyaróvár elleni hazai mérkőzéseket is el kell halasztani.

A Magyar Kézilabda Szövetség héten született döntése értelmében a férfi és a női NB I-ben is június 30-ig kell majd lejátszani a koronavírusos megbetegedések miatt elhalasztott mérkőzéseket. Szintén új rendelkezés, hogy a versenykiírás módosítása után találkozó kizárólag akkor halasztható el, ha egy csapatot hatósági karantén alá vontak a mérkőzés idejére, vagy a megbetegedések miatt nem áll rendelkezésére elegendő számú játékos.

A férfiak augusztus végén indult élvonalában már tizennégy, a szeptember elején rajtolt női bajnokságban mostanáig tizenegy mérkőzés maradt el a koronavírus miatt, ám a kötelező tesztelések bevezetésével, mint ahogy ez az első héten be is igazolódott, a halasztott mérkőzések száma jelentősen megugorhat.

Egyébként a férfiaknál is több klub karanténba került, a Ferencvárosnál és a Dabasnál találtak pozitív eseteket, a Tatabányánál pedig a múlt héten.