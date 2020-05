Ismét megrongálták a pályát, ahol újra lehetnek edzőmeccsek

Edzőmérkőzésekre ismét használhatják a csapatok a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség Lorántffy iskolában található létesítményét, amelyet sajnálatos módon nemrégiben ismételten megrongáltak. A kispályás-bajnokságokat egyelőre felfüggesztették, de úgy néz ki, ezeket sem folytatják, azonban a hónap végén egynapos tornát rendeznének, zárt körülmények között.

Idén tavasszal egyszer már áldozatul esett vandálok cselekményeinek a DLSZ Aréna, akkor a kerítést és a kapukat rongálták meg ismeretlenek. Miután régi támogatójuk, Makai Gábor segítségével megtörtént a helyreállítás, nem sokáig kellett várni az újabb esetre.

– Május elején ismét illetéktelenek mentek be a pályára, és letördelték a műanyag székeket, a lámpaoszlopok kábelajtajait kifeszegették, arról már nem is beszélve, hogy mindenféle szeméttel is teleszórták a pályát. Nagyon szomorú vagyok, hogy egyesek ebben lelik örömüket, ismét jelentős kárt okozva nekünk.

Mivel szünetel a tanítás és a pálya is zárva volt akkor, nagyjából észrevétlenül juthattak be, mivel korábban a kapun lévő zárat is leverték, így akadály nélkül. Ezt a területet csak az iskola, illetve a DLSZ használhatja, az engedélyünk nélkül tilos, de azt mondom, ha valaki azért ment volna be, mert a karantén alatti bezártságot focival akarta volna levezetni, még meg is értjük, de ebben az esetben ez teljesen elfogadhatatlan. A helyreállítás mellett ismét lezártuk a bejárati kaput, figyelmeztető feliratokat tettünk ki, és meg fogjuk tenni a feljelentést, hogy elejét vegyük ezeknek a rongálásoknak – tájékoztatta lapunkat Petrás Gábor főtitkár.

Aztán egy jó hírről is be tudott számolni, ugyanis a bajnokságokban érdekelt csapatok ismét rendezhetnek edzőmérkőzéseket itt, amire egyre többen jelentkeznek, azaz látszik, hogy nagy igény volt már erre.

Ami viszont a szezon folytatását illeti, Petrás Gábor azt az álláspontot képviseli, hogy ne folytassák, amennyiben van olyan csapat – és akad, nem is egy –, amely nem akarja a folytatást. Ugyanis ebben az esetben az adott osztály végeredménye nem lenne reális. Továbbá rizikótényező az is, hogy ha elindul a nyári utazási szezon, akkor további csapatok fogják „bedobni a törölközőt”, mivel nem tudnak majd kiállni. Ezen túlmenően az MLSZ részéről egyelőre a játékvezetők működése nem biztosított a mérkőzésekre.

– A fentiek miatt továbbra is azt a javaslatot támogatom az elnökség felé, hogy ne hirdessünk eredményt, és a bajnokságot zárjuk le. A következő szezont úgy kezdenénk, úgy írnánk ki, hogy az idén megszerzett pontokkal indulnának a csapatok, hiszen ezek már a pályán elért eredmények – tette hozzá.

A DLSZ dolgozik azon, hogy ne maradjanak mérkőzés nélkül az együttesek: azt tervezik, hogy pünkösdkor egynapos tornát rendeznek, természetesen betartva a szabályokat. Azaz nézők nem mehetnek a pályára, mindenkinek nyilatkoznia kell, miszerint az elmúlt 14 napban nem járt külföldön, nem volt szoros kapcsolatban valószínűsített vagy megerősített koronavírussal fertőzött személlyel, nincs olyan légúti fertőző betegségre utaló tünete, amely miatt mások egészségét veszélyeztetné és közösségben nem tartózkodhat.