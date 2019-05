Idegeben lép pályára a Baracs és a Mezőfalva

A Fejér megyei labdarúgó-­bajnokság harmadosztá­lyának Horfer Serleg csoportjában már befejeződött a szezon, amíg az első és másodosztályban az utolsó előtti kört játsszák a csapatok.

Viszlo Trans első osztályban a körzetünkhöz tartozó együttesek vasárnap idegenben lépnek pályára. Az utóbbi öt mérkőzésén csupán egyetlen pontot szerző Mezőfalva ezúttal a Gárdony-Agárdi Gyógyfürdőhöz látogat. A mezőfalviak a jelenlegi tizedik helynél már nem csúszhatnak lejjebb, de fel­felé is csupán minimális javításra van lehetőségük. A jelenlegi helyzetben a házigazdák a mérkőzés esélyesei, de az utóbbi időben ők is erősen hullámzó teljesítményt nyújtottak. A Baracs csapatát a kiesés veszélye már régen nem fenyegeti, ugyanakkor még két pozíciót is javíthat jelenlegi helyezésén. Ehhez azonban mindenképpen győznie kellene a Tordas otthonában. A 29. forduló további párosítása a következő: Sárosd–Ercsi Kinizsi, Bicske–Főnix, Enying–Mór, Lajoskomárom–Martonvásár, Ikarus-Maroshegy–Sárbogárd. Szabadnapos: Kisláng-Telmex.

A másodosztály Groupama csoportjában ezúttal is minden mérkőzést vasárnap rendeznek. A bajnoki címre még esélyes Perkátának hazai környezetben szinte kötelező begyűjtenie a három pontot a Seregélyes elleni összecsapáson. Két középcsapat mérkőzik Abán, ahová az Adony látogat. Az Előszállás a múlt heti hazai győzelmével lépés­előnybe került a kiesés elkerüléséért folytatott harcban. A Besnyő-Iváncsa II otthonában azonban sokkal nehezebb dolga lesz. A múlt heti 9-1-es hazai vereséget követően az MPF-Ráckeresztúr vendégeként lép pályára a Nagykarácsony gárdája. A 29. forduló további mérkőzései: Sárbogárd II–Szabadegyháza, Ká­loz–­Szabadbattyán, Vajta–Pusztaszabolcs, LMSK Cobra–Sárszentágota. A forduló mérkőzéseinek kezdési időpontja 17 óra.