Horváth és Máthé az év legjobbja lett

Dunaújvárosi, illetve rácalmási sikereket is hozott a Magyar Kajak-Kenu Szövetség évzáró gálája, ahol ünnepélyes keretek között átadták az év legjobbjainak járó elismeréseket.

Az évzáró gálát, amit kedden rendeztek meg Budapesten, Schmidt Gábor, a Magyar Kajak-Kenu Szövetség elnöke nyitotta meg, aki megköszönte a versenyzők és az edzők mellett a kormánynak, a szponzoroknak és a sajtó képviselőinek is az egész éves munkát, támogatást. Az MKKSZ elnöke külön kiemelte, hogy nemcsak az aktuális felnőtt élversenyzőink erősek, és vannak ott a világ élvonalában, hanem a jövő csapata is formálódik, hiszen már sorozatban ötödik éve a magyar a legeredményesebb nemzet az ifjúsági és U 23-as világbajnokságon.

Ennek megfelelően először a korosztályos legjobbakat díjazták, az év férfikenusának a Rácalmás SE kiválóságát, aki a szezon után a Dunaferr SE versenyzője lett, Horváth Benedeket választották. Ő is egy legendától, az 1968-ban olimpiai bajnoki, kétszeres világbajnok kajakostól, dr. Hesz Mihálytól vehette át a trófeát.

A maraton világbajnokságon is fantasztikusan szerepeltek a magyarok, megnyerték a pontversenyt és az éremtáblán is az élen végeztek. A sikerek részese volt a Dunaferr SE is, az év férfikajakosa a dunaújvárosi klub versenyzője, Máthé Krisztián és Boros Adrián lett. Őket Csabai Edvin tizenhétszeres világbajnok, a Kolonics Alapítvány elnöke köszöntötte és adta át számukra az elismerést.