Helyezések, tapasztalatok a vitorlázó-bajnokságról

Izgalmas, kihívásokkal teli versenyen vannak túl a Dunaferr Repülőklub pilótái. A sportesemény részleteiről az egyesület képviseletében Tóth Imre adott lapunknak beszámolót.

A június végén lezárult 65. Magyar Nemzeti Vitorlázórepülő Bajnokság alatt az időjárás nem volt túl kegyes a résztvevőkhöz, hiszen a tervezettől eltérően csak négy napon át lehetett repülni, ennek ellenére a verseny értékelhető volt. A bajnokság így bőven tartogatott meglepetéseket a pilóták számára.

Mészáros Máté nagy reményekkel indult élete első versenyére

– A legizgalmasabbra a harmadik repülési nap sikerült, amikor a 60–75 km-ről, Baja felől visszaérkezőket néhány kilométerrel a reptér előtt egy vad zivatar várta. Az 50 gépből csak 17 érkezett meg a reptérre. A többiek valahol egy alkalmas terepre szálltak le. A feladatok 250 és 350 km között változtak, amelyeket 60 és 119 km/óra átlagsebességgel kellett teljesíteni. Több esetben is Dunaújváros környékén volt egy-egy fordulópont, ennek során a gépek egy kijelölt kört érintettek meg 1200 és 1800 méter magasan.

Egyesületünkből a legjobb eredményt Gál Tamás (V7) érte el az összesített ötödik helyezéssel a mix 15 m kategóriában. A FAI club osztályban Loskay László tizenharmadik, Tóth Imre huszonnegyedik, és Mészáros Máté huszonnyolcadik lett. Szintén ez utóbbi kategóriában indult nem hivatalos versenyzőként Vancsó Ambrus, aki tizenegyedik, és Geráth Károly, aki tizenkettedik helyezést ért el. Összességében Gál Tamás eredménye nagyon értékes és előkelő. A többieké lehetett volna jobb is, de itt figyelembe kell venni, hogy ez egy technikai sport, ahol az alap egy mai kornak megfelelő sportrepülőgép – részletezte Tóth Imre.

Kiemelte, ezek nagyon költséges dolgok, ha azt vesszük, egy jó vitorlázó-repülőgép valahol 25–30 ezer eurónál kezdődik. Egy megfelelő kiképző kétüléses gép, ami nagyon szükséges a jó utánpótlás-neveléshez pedig 80–120 ezer euróba kerül, de egy igazán jó varióméter (ami mutatja a felszálló légmozgásokat is) jelentős összeg. Tóth Imre hozzátette, természetesen a verseny alatt jutott idő új barátságokat kötni, és ápolni a régi repülős hagyományokat is.

A csapat fiatal versenyzője, Mészáros Máté az esemény után az alábbiak szerint értékelte saját teljesítményét.

– Életem első vitorlázórepülő-versenyére nagy reményekkel indultam. Mindazonáltal tisztában voltam azzal, hogy az esélyek egyelőre ellenem szóltak. Idén rendkívül erős mezőny jött össze tapasztalt és sokat látott pilótákkal, akikkel nem könnyű tartani az iramot. Tény, nem is sikerült mindig, és a négy versenyszámból háromszor a reptéren kívül, úgymond „terepre” kellett leszállnom. Cserébe éppen ezért tudtam rengeteget tanulni és olyan tapasztalatokat szerezni, amik a segítségemre lesznek a jövőbeli repüléseim és a következő versenyek során. Egy oktatóm szavaival élve: „Én sohasem veszítek. Vagy nyerek vagy tanulok.” Fiatal versenyző létemre nagy kihívást jelentett ez a verseny mind technikailag, mind pedig anyagilag. Megfizethető sport a vitorlázórepülés, viszont egy verseny, még ha nem is külföldi világ­esemény, szponzor nélkül rendkívül megterhelő. Felkészülésem során a klubom korlátolt és kiöregedő gépállománya miatt nem sok lehetőségem akadt tapasztalt oktatóval együtt repülni kétüléses, nagy teljesítményű géppel, és gyakorolni a táv- és versenyrepülést – fogalmazott lapunknak.