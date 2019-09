Három magas hőfokú meccs vár a válogatottra

Mától a magyar futsal A válogatott a hagyományos, Visegrádi Négy Nemzet Tornáján szerepel a dél-lengyelországi Krosnóban. A nemzeti csapatban helyet kapott az újvárosiak kitűnősége, Pál Patrik is. A mieink ma Csehországgal kezdik a tornát.

A magyarok számára ez a három mérkőzés lesz az októberi, olaszországi vb-selejtező előtti utolsó, egyfajta főpróba. Az ellenfelük a házigazda lengyel, a szlovák és a cseh válogatott lesz. A seregszemlére egy dunaújvárosi játékost hívott meg a szövetségi kapitány.

Pál Patrikkal még az elutazás előtt beszélgettünk:

– Gratulálunk, hogy ismét a válogatottal tarthatsz!

– Pénteken indultunk Lengyelországba, hogy részt vegyünk a tornán. Boldog vagyok a kerettagságom miatt, és ez egy plusz erőt ad nekem a hétköznapokra is. Minden tőlem telhetőt megteszek a sikerünk érdekében. A maximumot fogom kiadni azért, hogy gólt szerezzek, vagy passzokkal segítsem hozzá a társaimat.

– Milyen találkozókra számítasz Krosnóban?

– Egyik sem lesz egy könnyű mérkőzés. A lengyelektől például a legutóbbi kvalifikációs meccsünkön vereséget szenvedtünk. A másik két csapat is várhatóan komoly erőpróba elé állít bennünket. Remélem, hogy ha betartjuk a kapitány utasításait, akkor nagyon szoros mérkőzéseket játszva, győztesen tudjuk elhagyni a pályát. Nyilván bármilyen mérkőzésen, bajnokságban, vagy egy tornán vagy kupasorozaton győzni szeretnék, ez most is így van – nyilatkozta lapunknak a klubjában remek formát mutató játékos.

A magyar válogatott mérkőzéseinek menetrendje:

Hétfőn 16 órakor: Csehország – Magyarország, kedden 18:30 órakor: Lengyelország – Magyarország, szerdán 16 órakor: Magyarország – Szlovákia.

Az első osztályú férfifutsal bajnokság küzdelmei szeptember 30-án folytatódnak. Az ötödik fordulóban Fehér Zsolt gárdája a Ferencvároshoz látogat majd.