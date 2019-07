Három érmet hoztak haza a sárkányhajók hazai bajnokságáról

Június végén rendezték meg a tízszemélyes sárkányhajók magyar bajnokságát, az egynapos viadalon az U 18-as korosztálytól egészen a szenior korosztályig, 200 és 2000 méteres versenytávon is megmérettették magukat az egyesületek, közte a dunaújvárosi Dragon Steel is.

A dunaújvárosi Dragon Steel SE hat legénységet indított premier vegyes, premier open, premier női és szenior B vegyes (50 év felettiek) korosztályban, ami összesen harmincegy főt jelentett. Elsőként a 200 méteres premier open egység a tizenöt induló csapat közül a negyedik helyen végzett. A premier női kategóriában tizennégy csapat nevezett, itt az újvárosi hölgyek a B döntőben arattak győzelmet.

A vegyes hajók csatájában huszonnyolc legénység vett részt, ahol a Dragon Steel SE két hajót is indított. A D dimenzióban az 50+ legénység negyedik helyen ért be a célba, a premier hajó pedig az A dimenzióban ötödikként végzett. A premier vegyes és a szenior vegyes legénységet az összesítés után bronzéremmel jutalmazták, így mindkét csapatunk a dobogóra állhatott. Hosszú távon is két vegyes csapatot indított az egyesület, a Dragon ­Steel szenior B csapata az előkelő második helyet szerezte meg. A premier vegyes hajó pedig éppen csak lecsúszott a dobogóról, a negyedik helyen végzett.

A viadalt követően az egyesület tizenhárom válogatott kerettagja Fadd-Domboriban maradt egynapos edzőtáborban. A kötelező felmérések után ez volt az első alkalom, hogy az U 18-as, premier és a szenior B válogatott egységek együtt tréningeztek, készülve a tizennegyedik IDBF nemzetek közötti sárkányhajó világbajnokságra, amit július 20-25. között Pattayában, Thaiföldön rendeznek meg.

A következő klubcsapat-verseny pedig a tizen­nyolcadik klub legénység sárkányhajó Európa-bajnokság lesz július 25–28-án, Sevillában, ahol a Dragon Steel SE a szenior A csapattal képviselteti magát.