Hajdu Jonatán eddigi legjobb vb-eredménye kétszáz méteren

A gyorsasági szakágban összesen tizenkét éremmel zárta szereplését a magyar válogatott vasárnap a szegedi kajak-kenu világbajnokságon. A Dunaferr SE versenyzője, Hajdu Jonatán „emlékezetből” pályafutása legjobb eredményét érte el C-1 200 méteren, ötödik lett. A kényszerű tagcsere után Kiss Balázs Mike Róberttel a B döntőben végzett harmadikként C-2 1000 méteren.

Szombaton és vasárnap igazi nagyüzem várta a Maty-éri pálya fantasztikus közönségét, a szurkolók abban bíztak, minél több döntős helyhez, illetve magyar éremhez segíthetik hozzá övéiket, bár a publikum akkor is kitett magáért, amikor „csak” a további helyezésekért hajtottak egységeink.

Így tettek a betegség miatt visszalépő Dóri Bence kiválása miatt közvetlenül a rajt előtt életükben először összetérdelő Dunaferr SE versenyző, Kiss Balázs, és a KSI-s Mike Róbert kettős esetében is. A fiúk az olimpiai távon C-2 1000 méteren nem jutottak döntőbe – ezzel ötkarikás kvótát sem sikerült szerezni most ebben a számban –, ami az ismert körülmények miatt csodaszámba ment volna. Azonban szombaton a B döntőben szerettek volna Szegedtől szépen búcsúzni Balázsék, akik végül harmadikként haladtak át a célvonalon, ez pedig összesítésben a tizenkettedik pozíciót jelentette a számukra.

A másik Dunaferr SE kerettag, Hajdu Jonatán viszont rendkívül kellemes meglepetést okozott a szurkolóknak és saját magának is azzal, hogy C-1 200 méteren fantasztikus versenyzéssel megnyerte középfutamát szombaton, ezzel bejutott a döntőbe.

– Abban bíztam, az első három között ott leszek, de erre a győzelemre nem számítottam. Minden nap érzem, hogy el tudok úgy rajtolni, mint régen, csak a táv második fele nem mindig sikerül úgy, ahogyan kellene. Most szerencsére sikerült. Úgy éreztem, nincs rajtam semmi teher, ezért is sikerült ilyen jól mennem. Meglátjuk, a döntőben ez mire lehet elég – mondta a futam után Hajdu, aki 500 párosban Fekete Ádámmal ezüstérmet szerzett. Hajduról tudni kell, hogy miután a kétszázat levették az olimpia műsoráról Rio után, ezért elkezdett átállni az ezer méterre, így ezt a számot teljesen el kellett engednie. Lapunknak elárulta, a sprinttávra szinte semmit nem készült, „emlékezetből” próbál menni, éppen ezért különösebb elvárások nélkül.

Sajnos a másik olimpiai kenus szám kvótáját sem sikerült megszerezni, Kiss Tamás egyes 1000 méteren a középfutamban nem jutott az első háromba, amivel nem került be a fináléba.

Szombaton volt ok bőven az örömre is, egyebek között azért, mert Kopasz Bálint szenzációs hajrával nyert K–1 1000 méteren, így huszonkét év után van újra magyar világbajnoka a királyszámnak. Majd Kopasz után Csipes Tamara is aranyérmes lett K–1 1000 méteren.

A vasárnapot kezdjük Hajduval, aki a fináléban remekül kapta el a rajtot, és ott lapátolt a mezőny elejével, a negyedik hely környékén. Az élen a litván Zustautas kicsit ellépett, de a hajrában még bízhattunk abban, Jonatán le tud hajrázni pár riválist. Ez végül nem sikerült, végül egy másodperccel elmaradva a bronzérmestől ötödik lett, ami így is eddigi legjobb szereplése.

– Nagyon boldog vagyok, mivel világbajnokságon soha nem sikerült még ötödik helyen zárnom, eddig a hatodik pozíció volt a csúcs. Köszönöm én is a fantasztikus szurkolást a helyszínen, és persze és azoknak is, akik otthonról szorítottak értem. Nagyon jó évem volt, hiszen Ádámmal sikerült 500 méteren ezüstérmet nyernünk. Azt a következő felkészülésünk alkalmával figyelembe kell vennünk, hogy a mezőny nagyon megerősödött, így még jobbnak kell lennünk, mint amire eddig gondoltunk. Ez azt jelenti, még keményebb felkészülésre van szükség – mondta a Dunaferr SE kenusa.

A nap további részében is volt ok az örömre, hiszen fantasztikus versenyzéssel lett világbajnok a női kajak négyes – Gazsó Alida Dóra, Csipes Tamara, Medveczky Erika, Bodonyi Dóra – illetve a férfiak – Nádas Bence, Tótka Sándor, Birkás Balázs, Kuli István – 500 méteres ötödik helye is szinte felért ezzel, ugyanis mindkét egység négy-négy olimpiai kvótát szerzett, és a csapathajók számára már nincs több pótkvalifikációs lehetőség az olimpiáig. Balla Virág és Devecseriné Takács Kincső ezüstérmet és ezzel az országnak újabb két tokiói kvótát szerzett C-2 500 méteren, majd később 200-on szintén másodikak lettek. Kozák Danuta bronz­érmet és újabb tokiói kvótát lapátolt K-1 500 méteren. Balaska Márk és Apagyi Levente duója bronzérmet szerzett K-2 200 méteren.

Az 5000 méteres versenyekkel zárult a szegedi kajak-kenu világbajnokság, ahol a mindössze 19 éves Adolf Balázs egészen fantasztikus versenyzést produkált. Meglepte a teljes mezőnyt, és sikerült elmennie a németek olimpiai és világbajnokával, Sebastian Brendellel, aki csak az utolsó egyenesben lépett meg előle, és szerezte meg zsinórban a hatodik vb-címét ebben a számban. A női kajakosok 5000 méteres versenyét Bodonyi Dóra végig uralta, és bár a befutó az időeredmények alapján szorosnak mondható, de a magyar kajakos magabiztosan nyert, megszerezve ezzel az 500 négyes után a második aranyérmét is

A MOB elnöke mindennel elégedett

Kulcsár Krisztián, a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) elnöke elégedetten nyilatkozott a szegedi, olimpiai kvalifikációs kajak-kenu világbajnokság rendezéséről és a házigazda magyar csapat szerepléséről. A szegedi világbajnokságon tizenkét olimpiai kvótát szerzett a magyar válogatott, amely olimpiai számokban két arany-, egy ezüst- és egy bronzéremmel zár. A Magyar Olimpiai Bizottság első embere az ötkarikás kvótákkal, valamint az érmek számával is elégedett.

– Már a tizenkét kvótás hely sem rossz, de biztos vagyok benne, hogy lesz több is, mert a pótkvalifikációs versenyeken sikerül majd újabbakat is szerezni. Hasonló éremszámmal pedig a tokiói olimpián is kiegyeznénk, persze az sem jelentene gondot, ha még több lenne – nyilatkozta Kulcsár Krisztián az MTI-nek.

A magyar kajak-kenu válogatott öt arany-, négy ezüst- és három bronzéremmel az éremtábla harmadik helyén végzett Németország és Fehéroroszország mögött. Amennyiben a paraversenyeket is beleszámítjuk, akkor hat arany-, négy ezüst- és három bronzéremmel a németek után másodikként zártunk. Ami talán ennél is fontosabb, hogy két arany-, egy ezüst- és egy bronzéremmel megnyertük az olimpiai éremtáblát a két-két aranyéremmel végző Németország, Új-Zéland és Kína előtt, tehát a mieink kétszer annyi érmet szereztek az olimpiai versenyszámokban, mint a legnagyobb riválisok. Összesen 12 olimpiai kvótával zártuk a kvalifikációs vb-t.