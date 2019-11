Fiatal válogatottak köszöntése volt

Barta Endre, Dunaújváros humán ügyekért felelős alpolgármestere szerdán este meglátogatta a Dunaferr DUE Dutrade FC utánpótlás-csapatait a sportcsarnokban.

Az esemény kiváló lehetőséget adott az elmúlt hét helyi futsalos hőseinek, az U 17-es válogatottban remekül helytálló Dorogi Benjámin (b2) és Szabó Zalán köszöntésére is. A látogatáson megjelentek a klub U 17 és U 20-as játékosai is, Facskó József edzővel. A rangos vendég gratuláló szavai után elmondta, a városnak szüksége van egy első osztályú futsalcsapatra, és ezért a jövőben is élvezhetik a támogatását. A képen a fiúk mellett Zemankó Zoltán (b) csapatvezető és Barta Endre.