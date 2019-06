Ezen a tornán csak győztesek voltak, szerepléstől függetlenül

Felnőtté válva! Ez volt a szlogenje a VIII. Akarat Ereje Kupának, amit pünkösd hétfőjén rendeztek az alsó Duna-parton. A jótékonysági sorozaton a kedvezményezett az első alkalmakon Szatmári Ádám és családja volt. Ezúttal a tavalyihoz hasonlóan a rendezvény támogatottja, a mostanra 18. életévét betöltött fiatalember már másra irányította a közfigyelmet, Ágica solti állatotthonára.

A lebonyolító szervezet, a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség főtitkára, Petrás Gábor így foglalta össze az eseményeket: – Szeretem ezt a kupát, mert jólesik Ádámnak segíteni. A résztvevők helyből és az ország távolabbi pontjairól érkezők voltak. Körülbelül kétszázan léptek pályára. Partnereink támogatásából 546 ezer forint gyűlt össze, amit arra fordítanak, hogy az állat­otthont bekapcsolják az elektromos hálózatba.

Ezenfelül a csapatok több mint 600 kilo­gramm kutyatáppal érkeztek, azaz itt is nagyon eredményesek tudtunk lenni. Ádám születésnapjára, amit közösen ünnepeltünk, egy hatalmas tortát kaptunk a Jakó cukrászdától, egy másik támogatónktól pedig nagy üveg pezsgőt, a születésnaposunk ez alkalommal ihatott először ilyen italt. Ezek mellett számtalan, kedvére szolgáló ajándékkal, közte a Vodafone egyéves, ingyenes internet-hozzáféréssel járult hozzá az ünnepéhez. Végül a DLSZ nevében átadtuk neki a legjobb szervező díját, egy szép kupát.

Tapaszi Józsefé egy jól csengő márkanév, mindenféle kispályás focieseményeken!

– Szeretnék minden ilyen rendezvényen megjelenni. Ez az életem. Külön figyelek a jótékonysági alkalmakra, ahol a lehetőségeim szerint magam is részt vállalok a célok elérésében. Másokkal együtt a jó szívünkkel és az aktivitásunkkal sokat tudunk segíteni a hasonló alkalmakon.

– Dunaföldvárról jöttünk, a Holler UNFC lánycsapata vagyunk. Az előző években is itt voltunk, s mivel a bajnokságunk már véget ért, ezért kihasználtuk ezt a lehetőséget még egy kis focizásra. Ez a kupanap mindig valami jótékonysági akció keretében zajlik, ezért is szívesen veszünk részt rajta. A kutyusok nekünk is kedvesek, szívesen segítünk a mai kiállásunkkal. Nem a győzelmet tűztük ki célunknak, de örülünk, ha valamilyen díjat megcsíphetünk – mondta Somogyi Edina csapatkapitány.

Czibere Cecília, a Duna Dog Center Kutyaiskola vezetőjeként, jól szervezett bemutató csoporttal érkezett: – Örülünk ennek a kezdeményezésnek. Szerintem bennünk az a különleges, hogy a városban mindenütt jelen vagyunk. A felelős állattartásról tartunk előadásokat az iskolákban is. Hetente körülbelül ötven gazdival dolgozunk együtt. Célunk, hogy a városban és a környéken a kutyatartók közösségét jó irányba befolyásoljuk, hiszen gyakran úgy engedik el az ebeket, hogy utána nem tudják kontrollálni azokat. A gazdákat a kutyákat nem tartókkal szeretnénk jó viszonyba hozni.

A DPASE lány csapata is elindult, Mészáros Adrienn és Rafael Laura mondta el gondolatait: – Jókedvűen jöttünk, élvezzük a játékot, hiszen ez csak egy nyári torna, és nem vérre menőek a küzdelmek. Ettől függetlenül odatettük magunkat, igyekeztünk, de nem mindig úgy alakulnak a dolgok, ahogy szeretnénk. Barátokkal érkeztünk, végre itt a nyár, nem bánkódunk. Nagyon melegben rúgtuk a labdát, de inkább a focit és a jótékonykodást választottuk, mint a strandot.

Slett Ferenc alap egészségügyi „intézménye” számtalan sporteseménynek, akit Mr. nyugalomnak is nevezhetünk: – Néhány éve már dolgozom a DLSZ-szel, kispályás labdarúgó-eseményeket, illetve több egyesületnek az ügyeletét látom el. Úgy érzem, hogy van már elegendő tapasztalatom, ehhez szükséges az említett és látható nyugalom. Ugyan akadt dolgom, de szerencsére csak banális, kis sebellátásra volt szükség. Amúgy napi kapcsolatban vagyok a sporttal, életmódváltásra határoztam el magamat, a visszajelzések alapján sikerrel. A példámmal több embert mozgattam meg, ami a számomra külön öröm, hiszen egészségfejlesztő végzettségem is van. 22 kilót fogytam, rendszeresen mozgok, és most már mondhatom, sportolok. Szeretem, de nem űzöm a labdarúgást, a két fiam viszont igen.

A végeredmény a hölgyek versenyében 1. Baracs SE, 2. SK Tóalmás, 3. Szekszárdi UFC, 4. Dunaújváros PASE, 5. Ikarus, 6. Holler UFC. Legjobb játékos: Véglás Viktória (Tóalmás). Legjobb kapus: Szabó Zsófia (Baracs). Gólkirálynő: Márton Dóra (SK Tóalmás). DLSZ+ díj: Pasker Renáta (Baracs). Miklós István-díj: Nagy-Cseke Edina (Szekszárd). A férfiaknál: 1. Tízpróbások, 2. Ruform, 3. Ágyusok, 4. Baraqza. Legjobb játékos: Aladics Dániel (Ruform). Legjobb kapus: Papp Norbert (Tízpróbások). Gólkirály: Sipos Márk (Ágyusok). DLSZ+ díj: Kun Norbert (Ruform). Miklós István-díj: Bán Norbert (Ágyusok). A legjobb szervező: Szatmári Ádám.