Extraligában szerepelnek a következő szezonban

Lejárt a nevezési határidő a 2020/2021- es élvonalbeli röplabda-bajnokságra.

A nőknél tizenöt, a férfiaknál pedig tizennégy csapat adta be az indulási kérelmét, amelyet a Magyar Röplabda Szövetség elnöksége el is fogadott. A férfiaknál a 2019/2020. évi csonka Extraliga-bajnokságban a legjobb hat közé jutó csapatokhoz csatlakozott a Dunaferr Sportegyesület gárdája is. Az NB I-ben is szintén hét csapat kezdi meg a küzdelmet a következő szezonban, ahol a Dág, a KISTEXT és a MEAFC-Miskolc lesz majd újonc.

A 2020/2021. évi Extraliga mezőnye: Debreceni EAC, Dunaferr SE, FINO-Kaposvár, Kecskeméti RC, MAFC-BME, Pénzügyőr SE, VRC Kazincbarcika. A 2020/2021. évi NB I mezőnye a következő: Dági KSE, KISTEXT, MÁV Előre-Bericap, MEAFC- Miskolc, Sümegi Röplabda Egyesület, Szolnoki Röplabda Klub, Vidux-Szegedi RSE. A Dunaferr Sportegyesületnél jelenleg a keret tagjaival folynak a tárgyalások. Próbálják egyben tartani a társaságot, és amennyiben lesz rá lehetőség, erősíteni is szeretnének.