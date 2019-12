Érden kiváló formát mutatott a DKKA

Karácsony előtt az utolsó előkészületi mérkőzést játszotta le tegnap délután az Érd otthonában a Dunaújvárosi Kohász női kézilabdacsapata.

Ezt követően már bajnoki mérkőzésen lépnek pályára a felnőttek, mégpedig december 29-én a Szent István SE ellen Szekszárdon. A pénteki találkozóra tartogatta az erejét a Kohász együttese, vagyis előtte a Mosonmagyaróvár elleni szerdai hazai találkozón sokat cserélt, pihentetett György László vezetőedző. A másik edzőmérkőzésen, az Érd elleni első találkozón 23–23-as döntetlen született, és most zárt kapus találkozón csapott össze újból a két gárda. Hosszú időszak fejeződik tehát be napok múlva, s elmondható, hogy a Kohász sokat dolgozott a bajnoki szünetben. Örömteli, hogy látható javuló, eredményes játékkal rukkolt ki az edzőmérkőzéseken a Kohász.

Ez az optimista megállapítás érvényes az egyéni teljesítményekre, de a csapatjátékra is. A kézilabda minden elemében tapasztalhattuk a gyors mozgást, az ötletes összjátékot felállt védelemmel szemben is, a gólképességet az ellentámadások, lerohanások sikeres befejezéseit. A ­meccs az Érd és a Kohász számára is nagyon hasznos gyakorlást jelentett. December 25-én már ismét dolgozik egy edzéssel a csapat, utána két nap két edzéssel következik, majd jöhet a bajnoki.