Elmarad a ljubljanai hoki-vb

Talán a jégkorong volt a sportágak közül az első, ahol a koronavírus miatt szigorításokat vezettek be. Mára egyértelművé vált, hogy vége a szezonnak a világ minden pontján.

A magyar csapatokat érintő bajnokságokban, az EBEL-ben (Hydro Fehérvár), a szlovák Extraligában (DVTK Jegesmedvék, MAC Óbuda) és a magyar bázisú Erste Ligában már korábban befejeződtek a küzdelmek, minden mérkőzést töröltek.

Csak emlékeztetőül, az Erste Ligában az alábbi végeredményt állapították meg: a rájátszás párharcainak állását és a szezon eredményeit szem előtt tartva a konzultációk nyomán teljes egyetértésben az a döntés született, hogy az Erste Liga bajnokának megosztva az FTC-Telekomot és a Csíkszeredai Sportklubot tekintik, bronz­érmeseinek pedig a Gyergyói HK-t és az UTE-t. Emellett az idei szezon magyar bajnoka az FTC-Telekom, ezüstérmese az UTE. A bronz­érmes a középszakasz eredményei alapján a Dunaújvárosi Acélbikák.

Jégkorongban állították le először az utánpótlás-bajnokságokat, pedig ott még bőven volt hátra a mérkőzésekből, eddig a Magyar Jégkorong Szövetség nem is tudott egyik korosztályban sem végeredményt megállapítani.

A felnőttcsapatot nézve: Azari Zsolt klubelnök elmondta, minden téren befejezettnek tekintik a szezont, edzések csak egyénileg lesznek (ezt tervezik az utánpótláscsapatoknál is), a jégcsarnokot csak egyénileg lehet látogatni. A DAB-nak hét légiósa volt, sokáig úgy tűnt, hogy Magyarországon ragadnak, és nem tudnak hazautazni. Azonban a helyzet a napokban megváltozott, a szlovák légiósok tudtak a legkönnyebben hazatérni, de a tengerentúliak közül is csak ketten maradtak, nekik is mára megvan a repülőjegyük, tehát ezen a téren nincs semmilyen probléma.

Nemzetközi szinten a helyzet az, hogy Európában szinte már minden bajnokságot töröltek, ahol van meccs, ott is csak zárt kapuk mellett rendezik meg azokat. A világ első számú bajnokságát, az észak-amerikai NHL-t a múlt héten függesztették fel. Ezzel kapcsolatban érdekes statisztika jelent meg, miszerint a csapatok közül van olyan, amelyik az elmaradt meccseken tizenhétmillió dollárt veszít, és ez csak az alapszakaszt jelenti, a sokkal nagyobb bevételt hozó play-offról nincs is szó. Ebben az összegben nincs benne a mérkőzésenkénti átlagban ezer alkalmazott fizetése.

Legtovább az orosz bázisú KHL tartotta magát. Ott az első szigorítás az volt, hogy ötezerre csökkentették a szurkolói létszámot. (Tudjuk, az oroszok mindig nagyban gondolkodnak.) Majd a rájátszásban állva maradt nyolc csapat közül a két külföldi, a finn Jokerit Helsinki és a kazah Barisz visszalépett, a napokban pedig egy hétre felfüggesztették a bajnokságot, az oroszok tegnap szerették volna folytatni a küzdelmeket, de az orosz sportminisztérium április 10-ig minden sportrendezvényt betiltott.

És most nézzük a világbajnokságok helyzetét! A Nemzetközi Jégkorong Szövetség, az IIHF fokozatosan törölte a vb-ket mind a férfiaknál, mind a nőknél, mind az utánpótlásban. Tegnapra már csak a férfiak elit világbajnokságának és a divízió I/A-s csoportnak a sorsa volt bizonytalan. Az elit eredetileg májusban Svájcban találkozna, a divízió I/A mezőnye pedig április végén és május elején Szlovéniában. Tegnap délután a ljubljanai vb-t is törölték, itt játszott volna a magyar csapat.