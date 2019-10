Egy pillanatig nem hagytak kétséget, ki nyeri a meccset

Második bajnoki mérkőzésén a Budapesti Honvéd vendége volt a Dunaújvárosi Egyetem-Maarsk Graphics női vízilabda-együttese. Amint várni lehetett, papírforma eredmény született.

BHSE – DUE-Maarsk 6–21 (2–7, 1–6, 0–7, 3–2)

BHSE: Varga – Pap, Rajna 1, Gyárfás, Bálint 2, Szűcs 3, Czakó. Csere: Magyari (kapus), Pelle, Bognár, Molnár, Káldy. Vezetőedző: Rottler Antal.

DUE-Maarsk Graphics: Kiss – Brezovszki 2, Gurisatti 8, Horváth, Mahieu 3, Ziegler, Vályi 3. Csere: Sajben V. (kapus), Szabó, Huszti 3, Szellák, Pál 1, Sajben N. 1. Vezetőedző: Mihók Attila.

Gól emberelőnyből: 3/7, illetve 2/5.

Gól ötméteresből: 0/1, illetve 5/6.

Semmit nem bízva a véletlenre, már az első negyedben jelentős előnyre tettek szert a sereghajtó ellen a dunaújvárosiak, a második nyolc perc végén, amikor a fiatal Pál Réka meglőtte a tizenharmadik vendégtalálatot, amire addig csak három hazai érkezett, bőven el is dőlt a találkozó.

– Örülök a nagy különbségű győzelmünknek, gratulálok mindenkinek! Erre a mérkőzésre készültünk pár új taktikai elemmel, amit éles helyzetben is szerettünk volna kipróbálni. Annak végrehajtásban azért még van hova fejlődnünk és építgetnünk, de végül is erről szól az alapszakasz, illetve az ilyen jellegű mérkőzések. Nagyon jól éreztem magam a meccs alatt, mivel több játéklehetőséget kaptam, mint eddig, felemelő érzés ilyen fiatalon több mint egy negyedet játszani – értékelt a csapat egyik ifjú tehetsége, Szabó Nikolett.

További eredmények a fordulóból: Szeged – Ferencváros 6–17, Szentes – UVSE 4–17, Eger – Tatabánya 18–8, III. Kerületi TVE – BVSC-Zugló 11–18.

A következő fodulót e hét közepén rendezik, a DUE-Maarsk szerdán este a Szentes ellen ugrik medencébe idegenben, majd azt követően legközelebb szombaton Egerben játszanak a lányok.